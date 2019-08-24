В Благовещенске разыскивается девушка-подросток из Моховой Пади

В Благовещенске волонтеры и полиция устанавливают местонахождения девушки-подростка. Дарья Митина 2003 года рождения ушла из дома в Моховой Пади больше недели назад, 15 августа.

Всех, кто видел девушку или знает, где она может находиться, просят сообщить об этом в полицию или волонтерам поисково-спасательного отряда «Амур».

Приметы Дарьи: на вид 15–17 лет, рост около 155 сантиметров, плотного телосложения, волосы окрашены в бордовый цвет. Есть особая примета в виде шрама на переносице.

Информацию о девушке примут по телефонам: +7-914-581-01-57, +7-909-819-34-75 (ПСО «Амур»), (4162) 59-47-29, 59-47-38, 02 или 102 (полиция).