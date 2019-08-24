В Благовещенске произошел конфликт между участниками незначительного ДТП

В пятницу, 23 августа, в Инстаграме девушка рассказала о ДТП, которое случилось накануне. Автор подробно написала об обстоятельствах аварии, после которой, по ее словам, произошел конфликт между ней и водителем другого авто. «Он начинает пихать меня, хватать и бить в живот, сам прикрывается ребенком», – пишет девушка. Она обратилась за медицинской помощью. В своей записи автор просит читателей поделиться этой информацией, так как, по ее словам, «в течение 10 дней нужно найти хотя бы одного свидетеля произошедшего, чтобы пересмотреть дело».

В управлении МВД России по Амурской области подтвердили: действительно, за рулем автомобиля находился сотрудник полиции. «22 августа в Благовещенске произошло ДТП с участием сотрудника полиции, находящегося в свободное от службы время. Установлено, что женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Tiida, при перестроении в левую полосу в нарушение пункта 8.4 ПДД РФ не уступила дорогу автомобилю Nissan Juke под управлением сотрудника ОВД, который двигался попутно без изменения направления движения, и совершила с ним столкновение. В отношении водителя Nissan Tiida составлен административный протокол и вынесено постановление по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 12.14 КоАП РФ "Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения". После ДТП между водителями обеих машин произошел конфликт. Горожанка написала заявление в полицию с жалобой на то, что водитель оскорблял ее и причинил телесные повреждения. По данному поводу начальником УМВД назначена служебная проверка, которую проводит оперативно-розыскная часть собственной безопасности УМВД», – говорится в официальном комментарии ведомства.

По информации источника Амур.инфо, все было не совсем так, как описывает автомобилистка: «Оба автомобиля остановились после столкновения. У мужчины в машине находился маленький ребенок, который расплакался. Мужчина взял малыша на руки и вышел вместе с ним из машины. Между водителями началась перепалка. Гражданка размахивала руками и задела по лицу мужчину, после чего он оттолкнул от себя агрессивную женщину. А потом, как она сама пишет на своей странице, еще и заявление на него написала».