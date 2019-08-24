В селе Волково Амурской области официально подтвержден вирус африканской чумы свиней

В селе Волково Благовещенского района Амурской области официально подтвердили африканскую чуму свиней. В Приамурье пришли результаты анализов с положительным результатом. Из протокола лабораторных исследований, который оказался в распоряжении Амур.инфо, следует, что в образцах «обнаружены фрагменты генома и антиген вируса африканской чумы свиней, положительный результат на АЧС».

Исследование проводил Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии во Владимировской области.

В субботу, 24 августа в селах Грибское, Дроново, в поселке Заречном, Владимировке и Волково начинается отчуждение свинопоголовья.

Тем временем жители села Волково написали обращение и собрали подписи против отчуждения здоровых животных. Документацию амурчане, с их слов, направили в министерство сельского хозяйства Амурской области. Об этом корреспонденту ИА «Амур.инфо» рассказала одна из жительниц села, у которой на подворье содержится поголовье в 11 свиней.

«Дело в том, что погибли животные, просто было отравление на одном из хозяйств из-за некачественного комбикорма, три чушки погибли. Нет такого, чтобы повально, а раздули якобы эпидемия. Мы согласны, что зараженных нужно убивать, тех, кто начинает подавать какие-то признаки заболевания, но уничтожают вполне здоровую скотину. Людей оставляют без ничего. Представляете, на селе живут люди, которые занимаются только хозяйством. На эти деньги они покупают дрова, уголь, детей в школу собирают. Вот мы написали, чтобы нам хоть чем-то помогли, хотя бы чтоб не трогали нормальных, здоровых животных. Что ж это, весь район оголили», – сообщила амурчанка.

С ее слов, в обращении против отчуждения скота подписалось около 20 человек. Ситуацию корреспонденту ИА «Амур.инфо» прокомментировал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства области Сергей Самохвалов. «Это их право. Понятное дело, что это у людей эмоции, но на сегодня есть постановление губернатора о наложении карантина, есть подписанное распоряжение об отчуждении животных. То есть, все основания для того, чтобы провести отчуждение и уничтожение, у нас есть. Если население сейчас начнет препятствовать, то, естественно, это хорошего результата не даст, усугубит, и затянется время. Мы призываем к здравому смыслу, чтобы люди поняли и осознали, что другого выхода нет», – рассказал Сергей Владимирович.

Для жителей предусмотрена компенсация: 150 рублей за килограмм живого веса. «Мы сход с гражданами провели, поговорили, ситуацию объяснили. Если даже они подписи соберут, к сожалению, здесь ветеринарные правила никаких подписей не приемлют. Есть уже вспышка АЧС, и по инструкции в угрожаемой зоне будет отчуждено все поголовье свиней», – рассказал глава Благовещенского района Евгений Седых.

Как ранее сообщало ИА «Амур.инфо», в селе Волково Благовещенского района из-за африканской чумы свиней на двух подворьях погибли три свиньи. Но уничтожить по ветеринарному законодательству предстоит и всех здоровых животных.

Село Волково стало вторым населенным пунктом в Амурской области, куда пробрался вирус АЧС. Ранее чуму свиней зафиксировали в селе Усть-Ивановка Благовещенского района.

Из-за вспышки АЧС в районе села Волково временно перекрыли для движения три участка дорог. На период карантина ввели временную схему движения.