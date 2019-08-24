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24августа
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сегодня, 10:41 0

Белоруссия ограничивает ввоз свинины из Амурской области из-за АЧС

Белоруссия ограничивает ввоз свинины из Амурской области из-за АЧС
Фото: pixabay.com

Белоруссия запретила ввоз на свою территорию свинины из Амурской и Курской областей России из-за зафиксированных случаев заболевания африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщили в Департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

«С 24 августа вводятся временные ограничения на ввоз в Беларусь из этих регионов живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, свинины (в том числе мяса диких кабанов)», – говорится в сообщении. Белорусские власти заявили, что запрет связан с тем, что, по информации Международного эпизоотического бюро, на территории этих регионов зафиксированы случаи заболевания животных АЧС.

Запрет касается не только животных и их мяса, но также продуктов переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, равно как и другой связанной с ними продукции. Все разрешения на ввоз этих товаров в Белоруссии, выданные ранее, отменяются, сообщает «Национальные проекты. Будущее России».

В ведомстве подчеркивают, что свиноводческим комплексам всех форм собственности необходимо усилить меры контроля по обеспечению биологической защиты.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», диагноз «африканская чума свиней» официально подтвержден в Амурской области.

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#животные #закон #здоровье #происшествия #экономика

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