Один из участников смертельного ДТП в Благовещенске был нетрезв

В 2:10 ночи пятницы, 23 августа, на регулируемом перекрестке улиц Горького и Кузнечной столкнулись две «тойоты». Пассажир Toyota Wish погибла на месте. Водитель и еще двое пассажиров этого авто получили травмы; пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, установлено, что водитель Toyota Pruis находился в состоянии опьянения. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.