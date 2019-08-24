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Один из участников смертельного ДТП в Благовещенске был нетрезв

Один из участников смертельного ДТП в Благовещенске был нетрезв

По факту ДТП, случившегося ночью в Благовещенске, возбуждено уголовное дело. Установлено, что водитель Toyota Prius находился в состоянии опьянения. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в результате столкновения Toyota Prius и Toyota Wish погибла девушка.

В 2:10 ночи пятницы, 23 августа, на регулируемом перекрестке улиц Горького и Кузнечной столкнулись две «тойоты». Пассажир Toyota Wish погибла на месте. Водитель и еще двое пассажиров этого авто получили травмы; пострадавших доставили в больницу.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, установлено, что водитель Toyota Pruis находился в состоянии опьянения. Следственной частью Следственного управления УМВД России по Амурской области возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 264 УК РФ. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#ДТП #закон

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