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сегодня, 09:16 8

В Благовещенске ночью в ДТП погибла девушка (видео)

В Благовещенске ночью в ДТП погибла девушка (видео)

В Благовещенске ночью в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка. Столкновение двух автомобилей произошло на регулируемом перекрестке улиц Горького и Кузнечной в 2:10 ночи.

На видео с места аварии – два разбитых автомобиля: Toyota Prius и Toyota Wish. У белого гибрида разбита передняя часть. Черный универсал отбросило с проезжей части на газон. Судя по повреждениям, удар пришелся в левый борт. В салонах белого и черного авто от удара раскрылись подушки безопасности.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, в салоне Toyota Wish находились четыре человека. Девушка-пассажир погибла на месте. Водителя и двоих пассажиров с места ДТП увезли в больницу. О водителе и возможных пассажирах гибридного авто не сообщается. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске думают о мерах по уменьшению количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Одним из важных факторов уменьшения аварийности является снижение скоростного режима – чем она ниже, тем легче последствия ДТП.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Нет никакой культуры вождения, прут нарушая все правила, результат - гибнут люди, в основном невинные, пассажиры, пешеходы, в том числе дети. Ограничить скорость любыми методами, и это надо было сделать, как говорится, еще вчера! Полицейских всех на дороги, чтобы не прятались по кустам и углам, за машинами, выждав пока пешеход или водитель нарушит правила, а предупреждали эту ситуацию, не допускали нарушений. Сколько можно об этом говорить, не понимающих сотрудников и их начальство безжалостно увольнять с работы. А тех кто грубо нарушает правила, водителей и пешеходов, штрафовать на огромные суммы, но и этого мало, водителей нужно лишать пожизненно прав за такие вот автокатастрофы и лишать свободы.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    пробовали же вводить практику, машина с проблесковыми маячками стоит или двигается по городу для обозначения своего присутствия, гонки лишний раз и выезжать не станут не говоря о пьяных, хорошо хоть инспекторы в ярких жилетах.... как в соседнем Хэйхе, с нашего берега видно, что на набережной постоянно мигалки!!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Я не понял логику. Пусть бьются но с меньшей скоростью? Ужесточайте контроль, ужесточайте наказание! Ставьте камеры фиксации на перекрестках! Проезд перекрестков на красный уже обыденность! Гаишники, когда прекратятся ночные гонки по улицам города? Что дороже, жизни или бабло, потраченное на те же видеокамеры, все равно половину денег разворуют. Или бабы ещё нарожают. У меня складывается впечатление , что город медленно, но верно погружается в дерьмо.

  • sdg

    sdg
    59 минут назад

    вспомним ситуацию с ремонтом недавним на улице Ленина. Поток переместился на Зейскую. На прекрестке Островского-Зейская тоькоя был свидетелем двух аварий. Наверное их было больше. А проблема решалась легко - регулировщик на перекрестке. Подозреваю что квалифицированного регулировщика движения в нашем ГИБДД поискать.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    36 минут назад

    foxik62

    Я не понял логику. Пусть бьются но с меньшей скоростью? Ужесточайте контроль, ужесточайте наказание! Ставьте камеры фиксации на перекрестках! Проезд перекрестков на красный уже обыденность! Гаишники, когда прекратятся ночные гонки по улицам города? Что дороже, жизни или бабло, потраченное на те же видеокамеры, все равно половину денег разворуют. Или бабы ещё нарожают. У меня складывается впечатление , что город медленно, но верно погружается в дерьмо.



    Обратите внимание на последнее предложение: "Одним из важных факторов уменьшения аварийности является снижение скоростного режима – чем она ниже, тем легче последствия ДТП". Судя по повреждениям авто, скорость движения была явно не 40-60 км/час и к сожалению, не обошлось без жертв. Соболезную родителям и родственникам погибшей девушки.

  • foxik62

    foxik62
    31 минута назад

  • КП

    КП
    18 минут назад

    Автомобили запретите. Думают они о безопасности. Пробки начинаются от выезда из дома и заканчиваются съездом на работу. Думальщики хреновы.

  • кержак

    кержак
    10 минут назад

    ...если запретить автомобили это создаст опасность для власти - слишком много людей на улицах...)))

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