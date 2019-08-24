В Благовещенске ночью в ДТП погибла девушка (видео)

В Благовещенске ночью в результате дорожно-транспортного происшествия погибла девушка. Столкновение двух автомобилей произошло на регулируемом перекрестке улиц Горького и Кузнечной в 2:10 ночи.

На видео с места аварии – два разбитых автомобиля: Toyota Prius и Toyota Wish. У белого гибрида разбита передняя часть. Черный универсал отбросило с проезжей части на газон. Судя по повреждениям, удар пришелся в левый борт. В салонах белого и черного авто от удара раскрылись подушки безопасности.

Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, в салоне Toyota Wish находились четыре человека. Девушка-пассажир погибла на месте. Водителя и двоих пассажиров с места ДТП увезли в больницу. О водителе и возможных пассажирах гибридного авто не сообщается. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в Благовещенске думают о мерах по уменьшению количества пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Одним из важных факторов уменьшения аварийности является снижение скоростного режима – чем она ниже, тем легче последствия ДТП.