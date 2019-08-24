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Пасмурно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 24 августа

Пасмурно и дождливо: прогноз погоды в Амурской области на 24 августа
Фото: vk.com/catism

В субботу, 24 августа, в Амурской области ожидается переменная облачность и дождь. Максимальная температура дня – в северных районах, где воздух прогреется до 26 градусов.

На севере области восточный, северо-восточный ветер подует со скоростью от 1 до 5 метров в секунду. Воздух прогреется до 21…26 градусов.

На юге Приамурья в отдельных районах возможен кратковременный дождь. Ветер слабый, переменный. Температура воздуха – от 23 до 28 градусов. На востоке региона будет 18…23 градуса.

В Благовещенске ожидается переменно облачная погода, возможен слабый кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, слабый. Уличные термометры покажут 22…24 градуса, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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#погода

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