Росстат озвучил регионы с самыми богатыми чиновниками

Росстат опубликовал данные о зарплатах муниципальных российских чиновников. Самыми богатыми оказались власти в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, а самые низкие – в Псковской области и Забайкальском крае.

Согласно данным Росстата, чиновники в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах получают 133 тысячи рублей в месяц. Такие высокие зарплаты обусловлены тем, что это сырьевые регионы с высоким уровнем дохода.

Оплата труда госслужащих в Псковской области в семь раз меньше. Там чиновники получают 18 тысяч рублей. В Забайкальском крае этот показатель равен 26,9 тысячи рублей.

Отмечается, что в столице России зарплата муниципальных чиновников составляет 91,4 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге – 54 тысячи рублей.

Кроме того, в исследовании сообщается, что в 14 из 85 субъектов РФ власти зарабатывают больше, чем средний местный житель. В число таких регионов вошли ЯНАО, где зарплата чиновников больше на треть, Крайний Север, Калининград и Крым, сообщает «Газета.ру».