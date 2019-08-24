Гороскоп 24 августа: Девы построят воздушные замки, а Стрельцы будут ленивы

Восход Солнца: 05:31

Заход Солнца: 19:32

Солнце в Деве.

Овен. Обстановка в семье нормализуется, однако неприятный осадок сохранится еще на какое-то время, так как обида проходит не сразу. Возможно, общество близких людей поможет Овнам отвлечься от неприятностей. К тому же новые интересные знакомства могут развиться в дружеские отношения.

Телец. В вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам или новым отношениям с людьми. Благоприятный день для начала новых дел, создания долгосрочных планов, проведения встреч. Любое начинание, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Не исключено, что Тельцам предстоит изменение общественного или служебного положения. Сны следует истолковывать наоборот.

Близнецы. Активный выходной день. Вероятно, что некоторые упущения, просчеты или ошибки заставят вас окунуться с головой в работу, которая потребует больших усилий, нестандартного взгляда на привычные обязанности, неординарных решений возникающих проблем. Вам удастся использовать свои способности для самовыражения и укрепления своего положения. Вероятна поддержка и понимание людей, которых вы не считали своими союзниками.

Рак. Не исключено, что неожиданное известие или благоприятное стечение обстоятельств обернет события в вашу пользу. Не торопитесь соглашаться, если вам предложат участие в совместном проекте. Возможны хлопоты в связи с визитами нежданных гостей.

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Лев. Звезды не советуют гнаться за новизной и переменами – отложите это на сентябрь. День не совсем удачен для решения каких-либо серьезных вопросов. Вероятны романтическая встреча или новое знакомство.

Дева. День связан с проявлением иллюзий, обмана. Будьте внимательны в компании малознакомых людей. Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, коммерческих сделок.

Весы. Интриги соперников, зависть и козни недоброжелателей могут внести напряжение в отношения с начальством или коллегами.Ваше стремление к ответственности и желание вникать во все детали могут отрицательно сказаться на продвижении дел. Определите приоритеты и больше доверяйте партнерам. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей.

Скорпион. Остерегайтесь происков тайных недоброжелателей. Потакание собственным слабостям или нежелание противостоять чужому влиянию может обидеть благожелательно настроенных к вам людей. Больше доверяйте здравому смыслу и интуиции.

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Стрелец. Лень или нежелание думать о завтрашнем дне могут стать причиной мелких недоразумений. Однако у вас завидный оптимизм и уверенность в собственных силах – вы успеете нагнать упущенное и исправить ситуацию. Если вы собираетесь сделать покупку, делайте это сегодня. Звезды благосклонно смотрят на приобретения, накопления имущества, вкладывание денег.

Козерог. День обманов, иллюзий. Возможно, что отношения с членами семьи изменятся. Вам будет трудно простить ошибки и тем более предательство. Постарайтесь не вымещать злобу на невиновных людях, это повредит вашей репутации и еще больше осложнит ситуацию.

Водолей. Благоприятный день. Сегодня следует ответственно и серьезно подойти к любому делу. Вдохновение, честолюбие и способность преодолевать любые трудности для достижения цели. Наиболее результативными будут коллективная деятельность или участие в совместных проектах.

Рыбы. Опасный день. Вероятны депрессия или нервные срывы. Возможно, что вы потеряете интерес к прежнему виду деятельности и почувствуете разочарование буквально во всем. Постарайтесь привлечь к своим планам новых людей.

Астролог: Вальдемар Небоходцев