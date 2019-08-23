Севший в кукурузном поле самолет начали разрезать на части

Как ранее поясняли в «Уральских авиалиниях», самолет разрежут гидравлическими ножницами и вывезут с поля, сообщает РБК.

21 августа фюзеляж самолета с помощью специальных пневмоподушек приподняли с грунта. Демонтированный во вторник двигатель был отправлен на хранение в город Видное, где специалисты откачали около 2 тонн топлива.

Лайнер A321, на борту которого находились более 200 пассажиров, совершил жесткую посадку в поле под аэродромом Жуковский 15 августа, через несколько минут после взлета. Причиной стало то, что в двигатели самолета попали птицы, из-за которых те заглохли. Погибших в результате инцидента не было, несколько десятков человек, включая второго пилота, получили травмы.

Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звание Героя России. Остальных членов экипажа, руководивших эвакуацией, наградят орденами Мужества. Всем пассажирам выплатят компенсации по 100 тысяч рублей, сообщает издание.