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Главы российских и японских городов активизируют сотрудничество в сферах культуры и предпринимательства

Главы российских и японских городов активизируют сотрудничество в сферах культуры и предпринимательства
Фото: pixabay.com

22 августа в Петропавловске-Камчатском началась 27 встреча мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии. Деловая программа 2 дня саммита была посвящена развитию туризма. Основным докладчиком выступила мэр амурской столиц Валентина Калита.

Участники встречи, в том числе представители туристической сферы двух стран, провели предметные дискуссии по развитию въездного и выездного туризма. Мэры и российских, и японских городов признали важность принятия мэр в сфере активизации двусторонних туристических обменов с целью увеличения туристического потока, а также решили активизировать сотрудничество в таких областях как гуманитарные обмены, творчество, наука, малое и среднее предпринимательство.

Наработанный опыт в сфере двустороннего сотрудничества, развития туризма представила мэр Благовещенска Валентина Калита, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Надеемся, что и впредь будут использоваться резервы нашего активного сотрудничества, особенно в области взаимовыгодных экономических связей. Мы активно приглашаем иностранных партнеров к реализации на территории городского округа деловых и общественных проектов», – сказала в своем выступлении Валентина Калита.

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#торговля #туризм

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Комментарии
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  • сэр Уинстон

    сэр Уинстон
    21 минута назад

    Калита хорошая антиреклама Благовещенску

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