К 1 сентября все первоклассники Белогорска получат подарочные наборы

Тысячу подарочных наборов из серии «Белогорск – город вежливых людей» приготовили для первоклассников города. Подарки школьники получат на своих первых классных часах.

В организационном отделе администрации города рассказали, что каждый ученик первого класса получит рюкзак, который можно использовать для сменной обуви, ручку, блокнот, часы-магнит, набор наклеек с символикой города и папку-файл.

Первый опыт выпуска тематических канцелярских товаров в рамках патриотического воспитания Белогорск реализовал в 2016 году. Школьникам ко Дню знаний дарили тетради и дневники из серии «Вежливые люди», сообщает пресс-служба мэрии города.