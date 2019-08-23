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Многодетные семьи Мазановского района, пострадавшие от наводнения, находятся под наблюдением медиков

Многодетные семьи Мазановского района, пострадавшие от наводнения, находятся под наблюдением медиков
Фото: Амур.инфо

Медработники Мазановской больницы провели осмотр всех членов многодетных семей – взрослых и детей, пострадавших во время наводнения. Специальная комиссия навестила эти семьи, чтобы убедиться, что условия там нормальные, и здоровью людей ничто не угрожает.

В состав комиссии входили главный врач Мазановской больницы, врач-педиатр и медицинская сестра социального кабинета.

«Для многодетных семей из сёл Мазановского района в качестве временного жилья приобретены 4 квартиры. Мы встретились с жильцами, поговорили, провели медосмотр. В целом все в норме, но эти семьи, в которых по нескольку детей, пережили непростой период, и какое-то время они будут нуждаться в более пристальном внимании со стороны медиков. Мы будем их наблюдать, чтобы в случае необходимости предоставить медицинскую помощь в полном объеме», сообщил главный врач ГБУЗ АО «Мазановская больница» Виктор Рассказов.

По информации руководителя лечебного учреждения, все жители района, пострадавшие от подтопления, остаются под тщательным наблюдением врачей Мазановской больницы, сообщает пресс-служба амурского правительства.

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#здоровье #наводнение

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