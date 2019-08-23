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сегодня, 19:35 4

В Благовещенске ввели дополнительные часы приема для детских медосмотров

В Благовещенске ввели дополнительные часы приема для детских медосмотров
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя правительства Амурской области Ольга Лысенко провела рабочее совещание, темой которого стали очереди в детских поликлиниках. Представители минздрава и минспорта, а также руководители поликлиник обсудили, как решить эту проблему.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска сообщила, что родители вынуждены занимать очередь в поликлиниках с 5 часов утра, чтобы попасть на прием к специалистам. Дети собираются в детские сады и школы, всем нужны справки о состоянии здоровья. Удостовериться, что со здоровьем все в порядке, очень важно тем ребятам, которые занимаются в спортивных секциях. «Мы должны понять, каким образом наиболее эффективно провести эти потоки. Обследовать детей необходимо. Правительство вместе с губернатором отрабатывают вопрос по строительству физкультурного диспансера. А пока нам необходимо снять этот ажиотаж, который существует сегодня, определить приоритеты и распределить потоки», – подчеркнула Ольга Викторовна.

Как пояснил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Евгений Лобанов, проблем у ребят, не первый год посещающих спортивные секции, не возникнет. Их ранее полученные справки о состоянии здоровья еще действительны. А вот новичков, не прошедших медицинское обследование, в секцию могут не принять.

«Нужна заявка о наименовании школы и количестве детей, чтобы мы могли проработать время приема по датам», – предложила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. Министерство здравоохранения Амурской области считает необходимым распределить потоки и выделить для тех, кто проходит медосмотр для спортшкол, определенные часы приема в определенных учреждениях.

«Осмотреть такое количество детей в короткие сроки невозможно. Многие родители хотят пройти медосмотр до 1 сентября, это создает определенный ажиотаж. Мы решили в течение сентября, а если будет необходимость, то и октября, дополнительно выделить каждую субботу на базе поликлиники по адресу: улица Политехническая, 38, для приема спортсменов. На протяжении рабочего дня, с 9 до 14 часов специалисты в полном составе будут проводить осмотры, в том числе кардиолога, включая проведение таких исследований, как ЭКГ, УЗИ, сдача анализов», – перечислила главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

Еще одна насущная необходимость заключается в том, чтобы распределить потоки детей. При направлении ребенка на медицинский осмотр должно быть указано, каким видом спорта он занимается, какие у него степень нагрузки и спортивный стаж. Эти сведения играют важную роль при проведении обследования – чтобы врач понимал, какой вид обследования применять в каждом конкретном случае.

Все спортивные школы и секции, набирающие новичков, должны подготовить заявку на проведение медицинских осмотров. Документы предоставят главному врачу детской городской клинической больницы и в министерство здравоохранения Амурской области. Для проведения медосмотров введен дополнительный день. Кроме того, обсуждается возможность привлечения частного медицинского центра и стационаров для обследования детей.

«Мы в обязательном порядке решим проблему каждой семьи в отношении медосмотра для ребенка, который хочет заниматься каким-либо видом спорта. Работа врачей скоординирована таким образом, чтобы родителям не пришлось занимать очереди до начала рабочего дня», – заявила Ольга Лысенко. В понедельник, 26 августа, правительственная комиссия проедет по поликлиникам, чтобы на месте оценить работу учреждений.

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#дети #здоровье #медицина #областная власть #спорт #школа

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Комментарии
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  • гомункулус

    гомункулус
    2 часа назад

    Пипец! Бедные врачи. Начальники от здравоохранения опять решили проблему за счёт простых врачей, тупо удлинив их рабочую неделю.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    1 час назад

    Ага, чтобы удовлетворить прихоти яжематерей!

  • тт

    тт
    1 час назад

    Ну вот опять в заблуждение вводят. Мы второй год собираемся водить детей на спортивную секцию и нам ясно озвучили, что старый договор истёк и новый будет заключен только при наличии справки о здоровье и никак иначе. А это значит полный мед.осмотр.

  • тт

    тт
    1 час назад

    ИзнуренковАга, чтобы удовлетворить прихоти яжематерей!


    Причем тут прихоти? Это прихоть минздрава! Это их приказ с этого года, что надо пройти этих врачей. А это значит доп.нагрузка, а как это все будет в реальной жизни думать никто не захотел. В итоге имеем то, что имеем.

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