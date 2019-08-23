В Благовещенске ввели дополнительные часы приема для детских медосмотров

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жительница Благовещенска сообщила, что родители вынуждены занимать очередь в поликлиниках с 5 часов утра, чтобы попасть на прием к специалистам. Дети собираются в детские сады и школы, всем нужны справки о состоянии здоровья. Удостовериться, что со здоровьем все в порядке, очень важно тем ребятам, которые занимаются в спортивных секциях. «Мы должны понять, каким образом наиболее эффективно провести эти потоки. Обследовать детей необходимо. Правительство вместе с губернатором отрабатывают вопрос по строительству физкультурного диспансера. А пока нам необходимо снять этот ажиотаж, который существует сегодня, определить приоритеты и распределить потоки», – подчеркнула Ольга Викторовна.

Как пояснил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта Евгений Лобанов, проблем у ребят, не первый год посещающих спортивные секции, не возникнет. Их ранее полученные справки о состоянии здоровья еще действительны. А вот новичков, не прошедших медицинское обследование, в секцию могут не принять.

«Нужна заявка о наименовании школы и количестве детей, чтобы мы могли проработать время приема по датам», – предложила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. Министерство здравоохранения Амурской области считает необходимым распределить потоки и выделить для тех, кто проходит медосмотр для спортшкол, определенные часы приема в определенных учреждениях.

«Осмотреть такое количество детей в короткие сроки невозможно. Многие родители хотят пройти медосмотр до 1 сентября, это создает определенный ажиотаж. Мы решили в течение сентября, а если будет необходимость, то и октября, дополнительно выделить каждую субботу на базе поликлиники по адресу: улица Политехническая, 38, для приема спортсменов. На протяжении рабочего дня, с 9 до 14 часов специалисты в полном составе будут проводить осмотры, в том числе кардиолога, включая проведение таких исследований, как ЭКГ, УЗИ, сдача анализов», – перечислила главный врач детской городской клинической больницы Ирина Молчанова.

Еще одна насущная необходимость заключается в том, чтобы распределить потоки детей. При направлении ребенка на медицинский осмотр должно быть указано, каким видом спорта он занимается, какие у него степень нагрузки и спортивный стаж. Эти сведения играют важную роль при проведении обследования – чтобы врач понимал, какой вид обследования применять в каждом конкретном случае.

Все спортивные школы и секции, набирающие новичков, должны подготовить заявку на проведение медицинских осмотров. Документы предоставят главному врачу детской городской клинической больницы и в министерство здравоохранения Амурской области. Для проведения медосмотров введен дополнительный день. Кроме того, обсуждается возможность привлечения частного медицинского центра и стационаров для обследования детей.

«Мы в обязательном порядке решим проблему каждой семьи в отношении медосмотра для ребенка, который хочет заниматься каким-либо видом спорта. Работа врачей скоординирована таким образом, чтобы родителям не пришлось занимать очереди до начала рабочего дня», – заявила Ольга Лысенко. В понедельник, 26 августа, правительственная комиссия проедет по поликлиникам, чтобы на месте оценить работу учреждений.