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сегодня, 19:21 4

В Белогорском районе женщина дважды попалась на уловки мошенников и лишилась больше 700 тысяч рублей

В Белогорском районе женщина дважды попалась на уловки мошенников и лишилась больше 700 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Жительница Белогорска дважды перевела мошенникам деньги на общую сумму более 700 тысяч рублей. По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

Правоохранителям потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он предложил кредит на выгодных условиях, но, поскольку, по легенде, финансово-кредитная организация находилась в другом регионе, женщине предложили оформить кредит дистанционно через курьера.

В течение нескольких дней ей звонили и сообщали, что необходимо оплатить оформление документов, услуги курьера, страховку, разблокировку счёта и ещё ряд услуг. Женщина перевела деньги через банкомат под диктовку злоумышленников на общую сумму около 98 тысяч рублей. Курьер к ней так и не приехал. Женщина обратилась в полицию.

Кроме того, она рассказала, что в мае этого года ей позвонил мужчина, который представился следователем из другого региона. Он сообщил, что в отношении компании, в которой амурчанка ранее заказывала таблетки для похудения, возбуждено уголовное дело. Также звонивший убедил её написать заявление на имя должностного лица и тогда женщине будет назначен бесплатный адвокат.

Дальше с потерпевшей уже работал «адвокат». Он продиктовал образец искового заявления в суд на получение компенсации за моральный и материальный ущерб, сообщив, что она может получить свыше 40 миллионов рублей. Женщина написала заявление и направила его на указанную «адвокатом» электронную почту.

Через несколько дней он вновь позвонил гражданке и сообщил о необходимости произвести оплату в виде комиссионного сбора, чуть позднее потребовал перевести деньги за оформление документов, а потом ещё 300 тысяч рублей, чтобы до окончания разбирательства дела в суде сумма компенсации не уменьшилась. В итоге потерпевшая перевела свыше 606 тысячи рублей.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данных преступлений.

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#финансы

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Комментарии
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  • Colbaska

    Colbaska
    2 часа назад

    лох это судьба

  • Dgorg

    Dgorg
    1 час назад

    А говорят на грабли дважды не наступают, как говорится бог любит троицу ещё есть один шанс у неё.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    35 минут назад

    ОТкуда у лохов такие денежные суммы?

  • Кэп1970

    Кэп1970
    9 минут назад

    Даже боюсь комментировать (((

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