В Белогорском районе женщина дважды попалась на уловки мошенников и лишилась больше 700 тысяч рублей
Жительница Белогорска дважды перевела мошенникам деньги на общую сумму более 700 тысяч рублей. По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.
Правоохранителям потерпевшая рассказала, что ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка. Он предложил кредит на выгодных условиях, но, поскольку, по легенде, финансово-кредитная организация находилась в другом регионе, женщине предложили оформить кредит дистанционно через курьера.
В течение нескольких дней ей звонили и сообщали, что необходимо оплатить оформление документов, услуги курьера, страховку, разблокировку счёта и ещё ряд услуг. Женщина перевела деньги через банкомат под диктовку злоумышленников на общую сумму около 98 тысяч рублей. Курьер к ней так и не приехал. Женщина обратилась в полицию.
Кроме того, она рассказала, что в мае этого года ей позвонил мужчина, который представился следователем из другого региона. Он сообщил, что в отношении компании, в которой амурчанка ранее заказывала таблетки для похудения, возбуждено уголовное дело. Также звонивший убедил её написать заявление на имя должностного лица и тогда женщине будет назначен бесплатный адвокат.
Дальше с потерпевшей уже работал «адвокат». Он продиктовал образец искового заявления в суд на получение компенсации за моральный и материальный ущерб, сообщив, что она может получить свыше 40 миллионов рублей. Женщина написала заявление и направила его на указанную «адвокатом» электронную почту.
Через несколько дней он вновь позвонил гражданке и сообщил о необходимости произвести оплату в виде комиссионного сбора, чуть позднее потребовал перевести деньги за оформление документов, а потом ещё 300 тысяч рублей, чтобы до окончания разбирательства дела в суде сумма компенсации не уменьшилась. В итоге потерпевшая перевела свыше 606 тысячи рублей.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данных преступлений.
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