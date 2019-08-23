Амурчанам предлагают рассказать о своих проектах на конкурсе лучших социально-экономических практик страны

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Агентство стратегических инициатив Амурской области до 31 августа 2019 года принимает заявки на участие в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив социально-экономического развития. Лучшие инициативы будут награждены в феврале на российском информационном форуме «Сочи-2020», а также получат поддержку на их дальнейшую реализацию.

Кроме того, практики-победители будут растиражированы на всю страну для реализации в разных регионах России.

Амурская область на данный момент пока представлена 3 инициативами. Свою заявку уже подала администрация Ивановского района по развитию туристического комплекса в селе Ивановка.

Спортивно-оздоровительный комплекс «Надежда» представляет программу свою авторскую программу адаптивного плаванья для детей с ограниченными возможностями. От города Благовещенска участвует проект Татьяны Дурневой «Мобильная комната матери и ребенка в Городском парке». Прием заявок продолжается.

Участие в конкурсе бесплатно и ведется на онлайн-платформе сайта АСИ. Для этого нужно заранее зарегистрироваться в системе Leader-ID и выбрать номинацию, которой соответствует проект участника.

В этом году они разделены по направлениям: «Строительство и ЖКХ», «Городское развитие и инфраструктура», «Экология и бережливое отношение к природе», «Туризм и культура», «Поддержка бизнеса и развитие экспорта», «Социальное благополучие», «Наука и образование», «Цифровое развитие».

По словам организаторов, конкурс является хорошей площадкой для привлечения всех идей и практик, которые помогут улучшить качество жизни населения, развить туристический потенциал, создать комфортные условия для ведения бизнеса.

Всероссийский конкурс лучших практик и инициатив социально-экономического развития проходит уже в четвертый раз. В 2018 году поступило 724 практики и инициативы от 77 регионов, сообщает министерство экономического развития и внешних связей области.