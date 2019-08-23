В Благовещенске запускают «Передвижной лекторий "Диалог со временем"»

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Муниципальная информационная библиотечная система Благовещенска и «Народный музей» объявляют об открытии краеведческого проекта «Передвижной лекторий "Диалог со временем"». В его рамках планируется устраивать встречи с земляками, проводить диалоги о родном городе, выдающихся личностях, юбилейных и памятных датах амурской истории.

Лекции будут проводиться по графику в каждой из 12 библиотек города. Это позволит познакомить с историей Приамурья как можно больше жителей Благовещенска. К участию в проекте приглашаются краеведы, историки, исследователи родословных.

Первая лекция «Нерчинский договор. Хроника переговоров» состоится 27 августа в 18:00 в центре «Народный музей» (ул. Красноармейская, 128, библиотека «Центральная»). Встречу посвятят 330-летию подписания первого русско-китайского договора в 1689 году. Его подписали именно 27 августа по старому стилю.

Кандидат исторических наук Елена Пастухова расскажет о подготовке и проведении переговоров между главой русского посольства Головиным и главой посольства Цинского Китая князем Сонготу, раскроет детали подписания Нерчинского договора, его смысл.

Весь драматизм взаимоотношений и реальная опасность военного столкновения между русскими и китайцами описаны в дневниках переводчиков Томаса Перейры и Франсуа Жербийона. Интересны детали – во что были одеты послы, как украшены их шатры, какие подарки дарили друг другу.

Новая лекция будет появляться примерно раз в 2 месяца. Следующая состоится 7 ноября и будет посвящена 130-летию начала знаменитого конного похода сотника Амурского казачьего полка Дмитрия Пешкова из Благовещенска в Санкт-Петербург.

На 20 ноября в рамках празднования Дня памяти русских землепроходцев запланирована лекция о походе Василия Пояркова на Амур. Вход на мероприятие свободный, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.