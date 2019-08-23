В Белогорске готовится к открытию первый ФОК открытого типа

Оборудование уже заказано. Сейчас проводится подготовка территории, разравнивание грунта. Площадку забетонируют и произведут укладку из резиновой крошки. После начнется монтаж, сообщает правительство Амурской области.

Это не первый физкультурно-оздоровительный комплекс в Белогорске. В 2018 году открыли ФОК закрытого типа имени Солнечникова площадью более 9,5 тысячи квадратных метров. В нем расположен универсальный спортзал, тренажерный зал, зал настольного тенниса и бассейн.

Также в ходе этой программы в Приамурье реализовывается федеральный проект «Спорт – норма жизни». Он позволит построить еще один ФОК открытого типа в селе Томское Серышевского района. В 2023 планируется создать в столице Приамурья физкультурно-оздоровительный центр с различными функциональными спортивными зонами. Центр будет представлять собой несколько спортивных комплексов, объединенных под одной крышей. Уточняется, что это позволит амурчанам проводить соревнования по разным видам спорта одновременно. Проект «Спорт –норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.

Благодаря другой программе – «Развитие сети плоскостных спортивных сооружений» – ранее в селе Екатеринославка появилось универсальное футбольное поле с резиновым покрытием. Теперь юные футболисты тренируются в комфортных условиях. Строительство современного футбольного поля в Екатеринославке обошлось более чем в 3 миллиона рублей федеральному, областному и местному бюджетам.

Проекты по популяризации спорта финансируются также из регионального и местных бюджетов. В текущем году местные власти ЗАТО Циолковский завершат строительство плавательного бассейна за счет своего бюджета. Также в 2019 году начнут возводить ФОКи в городах Благовещенск, Тында, поселке Магдагачи и селе Тамбовка. ФОКи появятся в рамках программы «Газпром–детям», которая уже положительно заявила о себе в регионе. С ее помощью на территории Приамурья построили 15 стадионов в разных районах области. Они включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадки, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину и тренажеры.

В поселке городского типа Магдагачи строить ФОК планируют начать в ближайшее время. В спортивном здании площадью более 7 тысяч квадратных метров юные амурчане смогут заниматься мини-футболом, хоккеем с мячом и самбо. В Тынде ФОК будет с ледовым полем, а в Благовещенске и селе Тамбовка – ФОКи с универсальными залами. С 2017 года по этой программе в области построили 15 многофункциональных стадионов в населенных пунктах от Тындинского до Архаринского района.

Также в области с 2013 года действует программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» На улучшение спортивной инфраструктуры и спортивное оснащение тратят более 140 миллионов рублей в год.

На эти средства строят спортивные площадки, стадионы, спортзалы и бассейны. Это позволяет увеличить охват территорий, участвующих в массовых спортивных мероприятиях, таких как «Лыжня России», «Кросс нации», «Российский Азимут» и «Оранжевый мяч».

В 2019 году программа предусматривает строительство малых спортивных площадок в Завитинском, Селемджинском, Серышевском, Благовещенском, Свободненском, Ромненском районах и городе Шимановск, где жители смогут заниматься спортом и сдавать нормы ГТО.

По информации регионального правительства, амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта, которыми занимаются 217 тысяч амурских спортсменов.

Также в области власти стремятся к тому, чтобы выполнить поручение президента и к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %. Считается, что добиваться этих показателей помогает социально-экономическая политика, проводимая полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина.