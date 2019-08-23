В Приамурье хотя создать «мозговой центр» для развития территории

В амурской «Точке кипения» прошла вторая сессия Амурского экспертного клуба. Он был создан весной этого года, чтобы на академическом уровне обсуждать проблемы и перспективы региона. В этот раз темой сессии стали ресурсы региональной экономики.

«Экономика области развивается в основном за счет внешних инвесторов – трансграничных и федеральных. В то же время внутреннее ресурсное обеспечение региона велико. Регион богатый! Мы сначала на коленках изучаем регион, смотрим, как здесь все устроено, как люди живут, и потом уже в ходе обсуждения и обработки результатов можем говорить – а что можно сделать?» – сообщил журналистам Симон Кордонский.

Кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой местного самоуправления департамента политики и управления Высшей школы экономики стал основным экспертом на этой сессии. Также Симон Кордонский является членом Совета по науке, технологиям и образованию при президенте РФ и членом экспертного совета при правительстве страны. Известно, что Симон Кордонский несколько лет принимал участие в написании ежегодных посланий президента.

«Этот формат – попытка выявить то, что объединяет людей в области. Это и есть самый главный ресурс развития. Если люди сознают свое единство, нет ничего более мощного в качестве ресурса развития. Единства именно территориального. Этот внутренний образ территории тоже очень сильно влияет на инвестиции», – заявил прессе еще один эксперт Леонид Бляхер. Он является доктором философских наук, профессором Тихоокеанского государственного университета.

На сессии присутствовал и губернатор Приамурья Василий Орлов. Он рассказал, что по итогам прошлого такого заседания в области решено предусмотреть льготу для новых трехзвездочных гостиниц – таких в регионе как раз не хватает. Льгота будет заключаться в нулевой ставке налога на имущество и, возможно, простимулирует появление в области таких объектов.

Также глава региона рассказал участникам встречи, что в регионе хотят создать центр развития территории. Это будет проектный офис, некоммерческое агентство, пояснил губернатор. Его задачей станет внедрять на территории нашей области лучшие практики, которые применяются в стране.

«Сегодня большое внимание и большие средства идут на развитие комфортной городской среды. К сожалению, квалификация не позволяет нам эти решения признать наиболее эффективными. Если обратиться к территориям, то когда пытаются создать некое общественное пространство, то силами местных специалистов заканчивается это фонтаном, тремя лавочками вокруг, двумя урнами и двумя фонарями. Конечно, нужно коллегам помогать, это не их вина. Нужно создать некий мозговой центр, который будет эти решения, апробированные для нашего климата, и территории подготавливать, и передавать в виде пакетных решений, чтобы они были реализованы», – разъяснил Василий Орлов смысл работы будущего центра развития территории.

Следующую встречу в Амурском экспертном клубе планируют провести до конца этого года. По сообщению пресс-службы регионального правительства, Амурский экспертный клуб был создан для того, чтобы выработать оптимальную стратегию позиционирования Приамурья в контексте развития дальневосточного макрорегиона.