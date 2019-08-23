Татьяна Тарасова разочаровалась в Евгении Медведевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала показательные номера фигуристки Евгении Медведевой. Результат, по мнению Тарасовой, оставляет желать лучшего.

Тренер призналась, что долго наблюдала за тренировками чемпионки. По мнению Татьяны Тарасовой, номера спортсменки однотипны и не открывают в ней ничего нового.

«С самодеятельностью в показательных выступлениях нужно, на мой взгляд, заканчивать. Знаю, что показательные номера Женя ставила себе сама, а это никуда не годится. Номер должен чем-то удивлять: концепцией, новыми элементами, новыми подходами, новой хореографией, в конце концов», – цитирует Тарасову «Дни.ру».

Медведева перешла в группу канадского специалиста Брайана Орсера в 2017 году, покинув тренера Этери Тутберидзе.

Свой новый сезон Медведева начнёт выступлением на турнире в Канаде. Известно, что у Евгении в короткой программе будет использована песня группы Muse – Exogenesis: Symphony, Part 3. В произвольной программе она будет выступать, как ранее было заявлено, под музыку из фильма «Мемуары гейши». Под музыку из этого фильма в олимпийском сезоне выступала Сатоко Мияхара.