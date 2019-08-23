Амурская область оказалась в числе лидеров по исполнению майских указов президента

Межрегиональная общественная организация по содействию в защите прав граждан «Майский указ» провела исследование по поводу вовлеченности регионов страны в выполнение майских указов Владимира Путина. По этому показателю Амурская область обошла почти все субъекты, пропустив вперед только один регион.

Судя по опубликованным данным организации, в топ-5 вошли губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, главы Амурской области Василий Орлов, Республики Тыва Шолбан Кара-оол, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Новосибирской области Андрей Травников.

В пояснении к рейтингу говорится, что авторы отправили запросы из 7-11 пунктов в субъекты РФ, касающиеся проблем и сроков реализации нацпроектов и достижения содержащихся в указе № 204 национальных целей.

«Оценивалось то, насколько сумма всех ответов на заданные вопросы позволяет определить вовлеченность в проектную работу всех субъектов, по следующим характеристикам: объем реализованных работ и мер по проектам; ошибки при осуществлении проектной деятельности; информационная открытость: o наличие на официальных сайтах региональных администраций сведений о проектной деятельности, текстов паспортов проектов и Указа № 204; готовность сообщить нам об актуальных или ожидаемых проблемах, об особенностях работы местного проектного офиса. Каждая характеристика получила набор значений», – так объясняется методика исследования.

Последние строчки рейтинга занимают врио главы республики Алтай Олег Хорохордин, Камчатского края – Владимир Илюхин, Дагестана – Владимир Васильев, Карачаево-Черкессии – Рашид Темрезов, врио главы Калмыкии – Бату Хасиков и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

В итоге в общественной организации «Майский указ» сделали вывод, что большинство российских регионов не сумели постичь азы проектной деятельности, что в стране отсутствует взаимодействие на уровне субъектов – регионы не обмениваются своими лучшими практиками и практически не знают, как коллеги-соседи реализуют региональные проекты.