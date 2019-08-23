В AliExpress россиянам теперь можно возвращать товары без объяснения причин

Пользователи интернет-магазина AliExpress из России теперь могут возвращать товары продавцам без объяснения причин. С 23 августа на платформе действует новое правило, которое, по мнению разработчиков торговой площадки, должно увеличить спрос на одежду и обувь.

Покупатели смогут вернуть товар в течение четырнадцати дней с момента получения заказа. Россия станет первой страной после Китая, где AliExpress ввёл такую услугу.

«Около трети наших потенциальных покупателей отказываются от покупки на платформе из-за сложностей с процедурой возврата», – цитирует Life генерального директора AliExpress в России Лю Вэйя.

По мнению представителей онлайн-площадки, изменения позволят повысить спрос на одежду и обувь. Ранее покупатель мог вернуть товар только из-за несоответствия его заявленным характеристикам. При этом нужно было аргументировать причины возврата и оплатить пересылку продавцу. Теперь же все расходы берет на себя площадка.