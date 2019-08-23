Новые случаи африканской чумы свиней поставили крест на сельхозярмарке в Белогорске

В связи с расширением очагов заболевания свиней африканской чумой на территории Амурской области чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия запретила в регионе любые мероприятия, связанные с передвижением живых животных и перемещением животноводческой и растениеводческой продукции.

В Белогорске вновь отменили намеченную на 24 августа сельскохозяйственную ярмарку. Изначально ее намеревались провести без реализации продукции животноводства, но из-за новых случаев африканской чумы свиней в регионе полностью отменили.

В эту субботу в городском парке культуры и отдыха Белогорска пройдет запланированное мероприятие «Прощание с летом».

«На территории городского парка состоится общегородское мероприятие без реализации сельхозпродукции. Ранее речь шла о мясе и молоке, теперь под запрет попали продукты растениеводства. Вместе с тем в горпарке все-таки состоятся выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы и концертная программа», – приводит слова заместителя главы города по экономике Ларисы Цыркуновой пресс-служба администрации Белогорска.