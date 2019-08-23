Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:52 0

Новые случаи африканской чумы свиней поставили крест на сельхозярмарке в Белогорске

Новые случаи африканской чумы свиней поставили крест на сельхозярмарке в Белогорске

В связи с расширением очагов заболевания свиней африканской чумой на территории Амурской области чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия запретила в регионе любые мероприятия, связанные с передвижением живых животных и перемещением животноводческой и растениеводческой продукции.

В Белогорске вновь отменили намеченную на 24 августа сельскохозяйственную ярмарку. Изначально ее намеревались провести без реализации продукции животноводства, но из-за новых случаев африканской чумы свиней в регионе полностью отменили.

В эту субботу в городском парке культуры и отдыха Белогорска пройдет запланированное мероприятие «Прощание с летом».

«На территории городского парка состоится общегородское мероприятие без реализации сельхозпродукции. Ранее речь шла о мясе и молоке, теперь под запрет попали продукты растениеводства. Вместе с тем в горпарке все-таки состоятся выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы и концертная программа», – приводит слова заместителя главы города по экономике Ларисы Цыркуновой пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 387

#администрация Белогорска #животные #праздники #сельское хозяйство

распечатать


Общество

В озере Райчихинска завелись медузы (видео)
Власть 2

Амурские депутаты рассмотрят новый закон об обращении с животными
Общество

По Белогорску пронесли 25-метровый триколор
В России и мире

Женщина поймала рыбу с двумя ртами
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь