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сегодня, 16:41 1

Территорию в Архаринском районе оцепили из-за подозрительных предметов (видео)

Территорию в Архаринском районе оцепили из-за подозрительных предметов (видео)
Фото: кадр видео

23 августа в соцсетях появилась информация об инциденте в Архаринском районе Приамурья. Сообщается, что там были обнаружены мины. Эти сведения частично подтвердили в полиции.

«В Архаринском районе найдены мины. На место вызвали полицейских», – пишет инстаграм-паблик dpskontrol_28rus, публикуя соответствующее видео. Один из пользователей Инстаграма написал, что это место находится в пяти километрах от поселка Архара Архаринского района.

Видео: instagram.com/dpskontrol_28rus

Как прокомментировали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе УМВД России по Амурской области, 23 августа при проведении дорожных работ на автодороге Архара – Новоспасск водитель экскаватора обнаружил подозрительные предметы. Об этом было сообщено в отдел полиции по Архаринскому району и другие ведомства. В настоящий момент полицейские оцепили указанный район с целью обеспечения безопасности. Перекрыта одна полоса дороги.

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#происшествия

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Комментарии
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  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Он же по ним всем прокатился уже))))откинул ковшом и ехал бы.Учебные.

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