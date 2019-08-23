Центр «Доброта» Благовещенска проводит занятия адаптивной физкультуры для детей

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области

С начала 2019 года 25 детей в возрасте от 3 до 18 лет посетили занятия адаптивной физической культуры в Благовещенском комплексном центре социального обслуживания населения «Доброта». Ребята с ограниченными физическими и умственными возможностями прошли спортивно-оздоровительный комплекс упражнений, направленных на реабилитацию и адаптацию их к социальной среде.

«Специалисты центра "Доброта" с помощью адаптивной физической культуры помогают детям преодолеть психологические барьеры, которые препятствуют ощущению полноценной жизни. Адаптивная физкультура помогает переключить внимание детей с болезни на общение, активный отдых и развлечение. С помощью средств и методов такой физкультуры происходит максимальное развитие жизнеспособности человека, дает возможность каждому ребенку реализовать свой творческий потенциал, приобрести умения, навыки, качества и способности, необходимые в любом виде человеческой деятельности, – рассказала директор ГАУ АО "Благовещенский КЦСОН" Оксана Подкорытова. – В среднем каждый ребенок проходит курс, состоящий из 10 занятий, с периодичность по два в неделю».

Как сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, записаться на адаптивную физкультуру можно по телефонам 8 (4162) 44-31-09 и 8-924-844-00-25.

Центр «Доброта» находится по адресу: Благовещенск, улица Рабочая, 95.

Также в Центре психологи отделения реабилитации службы ранней помощи «Первый шаг» проводят групповые занятия для детей в возрасте от 2-х до 3-х лет с ограниченными физическими и умственными возможностями.

Подробную информацию о работе службы «Первый шаг» можно получить по телефону 8 (4162) 44-31-09.