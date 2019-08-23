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В Благовещенске задержаны двое свободненцев, укравших светофор (видео)

В Благовещенске задержаны двое свободненцев, укравших светофор (видео)

В областном центре Приамурья оперативники управления уголовного розыска задержали подозреваемых в совершении серии краж из гаражей. Ими оказались двое свободненцев 1996 и 1998 годов рождения. Даты краж и перечень похищенного они педантично отмечали в календаре.

С конца июня по август в полицию Благовещенска обращались потерпевшие горожане. Из их гаражей, расположенных в районах улиц Горького – Краснофлотской, Шимановского – Первомайской было похищено имущество. По всем фактам сотрудники следственного отдела МО МВД России «Благовещенский» возбудили уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили возможную причастность к хищениям двоих жителей Свободного, парней 1998 и 1996 годов рождения. У сыщиков также имелась информация, что молодые люди могут быть вооружены. Сотрудники областного УУР при силовой поддержке СОБР управления Росгвардии задержали подозреваемых.

В ходе обыска в арендованной ими квартире полицейские обнаружили и изъяли большую часть похищенного имущества – более 50 наименований, в том числе велосипеды, инструменты. Два предмета злоумышленники успели продать, а вырученные денежные средства потратили на собственные нужды. На стене в комнате квартиры полицейские обнаружили календарь, на котором, по словам подозреваемых, они отмечали даты совершения краж, а также наименования похищенного имущества.

Предварительно установлено, что злоумышленники проникали в гаражи, повредив навесные замки. Для этих целей парни всегда носили с собой рюкзак с инструментом.

В настоящее время задержанным вменяется семь эпизодов преступной деятельности. Помимо хищений из гаражей, они подозреваются в краже пешеходного светофора с одного из перекрёстков областного центра. Электронного регулировщика у них изъяли.

По данным оперативников, молодые люди причастны к совершению других преступлений, о которых граждане не сообщали в полицию. В связи с этим полицейские просят жителей областного центра, у которых из гаражей, расположенных в вышеуказанных кварталах, с конца июня по начало августа пропало имущество, и по данному поводу не обращавшихся в отдел полиции, сообщить об указанных фактах в ближайший отдел внутренних дел или по телефонам: 02 – с городского, 102 – с мобильного. Телефон доверия УМВД России по Амурской области: (4162) 59-40-59.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Сразу приходит на ум: "Два дебила - это сила!"... Ну светофор то, чем "помешал"???

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    1 час назад

    Мне одному мерещится, что в Благовещенске заметно прибавилось мрази?

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    Широкого профиля ребята)))).Дибилы.За каждый отмеченный крестик на стене по году в общем схлопочет

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Наверное, в Свободном не хватает светофоров.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    посадить его одним местом на столб и пусть работает светофором

  • Свинина

    Свинина
    22 минуты назад

    Самый ходовой товар на рынке - это светофор.

    С реализацией никаких проблем, хоть в банк закладывай, хоть в ломбард сдавай.

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