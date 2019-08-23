В Амурской области выявили свыше 2,5 тысячи нарушений закона в сфере ЖКХ

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Подготовку к предстоящему отопительному периоду обсудили в четверг в прокуратуре Амурской области. Там состоялось заседание межведомственной рабочей группы по координации деятельности правоохранительных органов в сфере ЖКХ.

На заседании также присутствовали представители регионального министерства ЖКХ области, службы судебных приставов, АО «ДРСК», глава Новобурейского и территориальные прокуроры.

Прозвучало, что в 2019 году во время прокурорских проверок чаще всего выявляли такие нарушения, как недостаточный запас топлива, ненадлежащее содержание коммунальных сетей, несвоевременное проведение мероприятий по подготовке к зимнему периоду и так далее.

Из-за того, что в некоторые муниципальные образованиях завозили топливо на котельные в недостаточном количестве, главам было объявлено 50 предостережений. Пришлось даже направлять 7 исковых заявлений в суд, чтобы заставить обеспечить котельные нормативным запасом топлива.

По требованию прокуратуры суды восстановили электроснабжение на котельных в Селемджинском и Магдагачинском районах, сообщает прокуратура Амурской области.

В преддверии нового отопительного сезона особое внимание уделяется подготовке объектов ЖКХ в пострадавших от паводка населенных пунктах.

Не до конца решен вопрос о погашении дебиторской задолженности, остаток которой на сегодня превышает 4 миллиарда рублей. Ранее она была больше, но задолженность свыше 500 миллионов уже погашена.

В текущем году в сфере исполнения законов о ЖКХ прокурорами выявлено более 2,5 тысячи нарушений, почти 200 из которых касались подготовки к предстоящему отопительному периоду. Принято свыше 1,5 тысячи актов реагирования, по требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено почти 900 человек.

По результатам работы группы взят на особый контроль вопрос качественной подготовки к предстоящему отопительному периоду.