Полпред Трутнев обещает Дальнему Востоку почти 4 триллиона инвестиций

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В последние годы треть иностранных инвестиций в России приходится на Дальний Восток. А общий их объем, который поступит до 2025 года, составит 3,9 триллиона рублей. Об этом рассказал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Иностранные инвестиции на Дальнем Востоке, по словам полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, составляют около 7 % в общей структуре, однако в целом по России прямые зарубежные вложения в ДФО достигают 33 %.

«Если говорить об общем объеме иностранных инвестиций в структуре всех инвестиций, которые приходят на Дальний Восток, то их около 7 %, не так уж и много. Но если посмотреть ту же цифру в структуре всех прямых иностранных инвестиций, приходящих на территорию Российской Федерации, то на Дальний Восток стало приходить 33 % за последние годы. Это в 16 раз больше, чем до начала нашей работы, это существенные изменения», – сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» в пятницу вице-премьер,

«Всего принято 44 федеральных закона для создания других, лучших условий привлечения инвестиций, развития экономики на Дальнем Востоке. Это и электронные визы, и снижение энерготарифов, и ТОРы, и инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов, и свободный порт Владивосток. Всего во всех преференциальных оболочках, то есть при поддержке государства, у нас работает уже 1 800 проектов. Общий объем инвестиций, которые придут на Дальний Восток до 2025 года, до срока реализации этих проектов, – 3,9 триллиона рублей», – сказал полпред.

«Это не сказки, потому что на сегодняшний день 611 миллиардов уже пришло, они уже вложены в экономику Дальнего Востока. Более 200 предприятий уже построено. До 2024 года будет создано 144 тысячи рабочих мест, 39 тысяч уже создано», — добавил он.

Полпред также заявил, что национальная программа развития Дальнего Востока, которая станет одной из ключевых тем Восточного экономического форума (ВЭФ) в начале сентября во Владивостоке, в случае ее принятия позволит сделать рывок в деле улучшения качества жизни в регионе, пишет ТАСС.