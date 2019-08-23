В озере Райчихинска завелись медузы (видео)

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Из райчихинского озера Чайка, которое находится в черте города, местный житель Евгений Войтишин выловил медузу. По словам амурчанина, в водоеме обитает целая стая этих морских существ, а по ночам они светятся.

«Первый раз мы их здесь видим, очень удивлены. Когда я о них стал рассказывать знакомым, мне у виска крутили, говорят, дурачок, что ли, какие медузы могут быть», – сообщил Евгений.

Он рассказал, что найденные медузы в диаметре не превышают 2 сантиметров. А самым удивительным амурчанину показалась их схема передвижения.

«Мы отдыхали на озере с ночевкой. Поплыли кататься, на этом озере есть остров большой, вот за ним как раз мы и увидели медуз. На глубине они светятся, люминесцентный такой свет, зеленовато-голубой, такой интересный, поэтому я их и заметил. Сначала думал, что водоросли, а потом смотрю: с одной стороны, с другой двигаются. У них цикл такой интересный, они сначала поднимаются, потом опускаются. И вот у них как будто колония какая-то. Одного из тех, кто поднимался на поверхность, пластиковым стаканчиком черпнули, потом отпустили», – добавил Евгений.

Мужчина уточнил, что водятся медузы только на определенном участке озера. «Вот они за островом живут только в одном месте. Ширина озера 50 метров. Ни дальше, ни ближе их больше нет нигде. Наверное, в этом месте среда обитания для них подходящая. Я в СМИ и обратился, чтобы рассказали, откуда они там, может быть, они какие-нибудь ядовитые или особо охраняемые», – подытожил амурчанин.

Необычную находку информагентству прокомментировала заведующая кафедрой биологии БГПУ, кандидат биологических наук Елена Маликова. Она сообщила, что это амазонская медуза или ее китайская родственница. Точно определить вид медузы могут только специалисты при тщательном изучении экземпляра. Елена Ивановна добавила, что появление в этом озере медуз вполне реально: водоем достаточно теплый.

«Это медузы из гидроидных медуз. Пресноводную гидру помнят все, наверное. Вот у гидры исчезла из жизненного цикла стадия медузы. Вообще, кишечно-полостные могут иметь 2 стадии в своем жизненном цикле ­– стадия полипа, как у гидры, и стадия медузы. У пресноводных гидроидных, родственников гидры, стадия медузы обычно исчезает. Но есть некоторые, кто эту стадию сохранил в процессе эволюции, так им повезло. Это всего одно семейство пресноводных медуз, называется – отряд лимномедуз. Род, который, скорее всего, обитает в Райчихинске, это краспедакуста. Есть вид этих медуз, которые космополитны, то есть они распространялись почти по всей Земле. Скорее всего, в Райчихинске вид называется краспедакуста соверби. По-русски ее называют амазонской медузой, потому что предполагают – распространилась она из Амазонии, Южной Америки. Но есть такой вид медуз, который обитает в Китае, – краспедакуста синенсис. Может быть, в Райчихинске не амазонская медуза, а китайская. Это нужно определять специалистам. У этих видов медуз есть в жизненном цикле и стадия полипов, и стадия медуз. Они часть времени проводят, как полипы. Они маленькие, до 1 сантиметра в длину, другую часть – в виде медуз, они вырастают до 2 сантиметров», – прокомментировала Елена Маликова.

По словам ученого, эти медузы способны даже перенести зиму в озере. «Скорее всего, будут зимовать либо яйца, либо маленькие полипы, они могут это пережить», – добавила Елена Ивановна.

Если находка относится к амазонской медузе, то есть разные пути, которыми животные могли попасть в водоем. Один из них – это путешествие яиц будущей медузы на лапках птиц. Второй вариант – внести этот вид в окружающую среду незаметно для себя мог человек.

«Может, кто-то из аквариума выплеснул в воду, может, рыбу какую-то решили выпустить в водоем. Может, с теми же лотосами, если их брали, например, в Китае. Нам бы хотелось получить экземпляры, отправить специалистам, выяснить точно, что это за медуза, если есть такая возможность», – подытожила биолог.