В Зее обновили остановку ко Дню Государственного флага РФ
В городе Зея Амурской области продолжается реализация социального проекта «Цветная мастерская Зеи». На несколько остановочных павильонов нанесли яркие изображения, а остановку в районе пересечения улиц Мухина и Белоусова украсили цвета российского триколора.
Эта остановка стала пятым и последним объектом, который преобразили в рамках проекта зейские волонтеры. На этот раз на остановке изобразили государственный триколор и импровизированную карту России. На ней расположены российские символы-ассоциации: матрешка, балалайка, ушанка, медведь, гармонь и другие.
Дополнительно к этому городские предприниматели совместно с депутатами планируют отреставрировать верхнюю часть фасада остановки.
Ранее тематические граффити появились на двух автобусных остановках возле здания ЗАГСа и следственного комитета, а также на фасаде детского отделения городской больницы и на трибуне городского стадиона.
«Цветная мастерская Зеи» – социальный проект активистов зейского отделения «Молодой Гвардии». На реализацию своих идей и борьбу с вандализмом в этом году волонтеры выиграли грант в размере 95 000 рублей.
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