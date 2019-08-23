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сегодня, 15:45 0

На китайской части международного моста через Амур начали бетонировать проезжую часть

На китайской части международного моста через Амур начали бетонировать проезжую часть
Фото: biang.ru

На китайской части моста через Амур приступили к укладке полотна. В работе задействованы более сотни рабочих.

«В настоящее время около 200 рабочих ежедневно заливают бетон на проезжей части моста, и, как ожидается, эти работы продлятся до середины сентября», – пишет biang.ru со ссылкой на администрацию Хэйхэ.

По мосту пройдет новая автомобильная дорога, которая соединит провинцию Хэйлунцзян и Амурскую область.

Ранее министерство транспорта Китая сообщало, что приемка моста Хэйхэ – Благовещенск должна состояться в декабре текущего года.

На амурской стороне уникального международного моста работы ведутся круглосуточно. Процесс бетонирования планируют завершить раньше китайских коллег – 5 сентября. Запуск в эксплуатацию намечен на апрель 2020 года.

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#Китай #строительство

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