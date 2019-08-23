Лауреаты «Золотой маски» из Белгорода покажут кукольные спектакли в Благовещенске

Амурский областной театр кукол готовится отправиться в Белгород, поездка пройдет в рамках федеральной программы «Большие гастроли». С 14 по 25 сентября белгородские актеры покажут в Благовещенске свои спектакли, среди их создателей – два лауреата национальной театральной премии «Золотая маска».

Поездка в Белгород станет для театра самой дальней. До этого самыми отдаленными городами, где выступал театр, были Екатеринбург, Владивосток и Воронеж, куда театр ездил на фестиваль. Кроме того, гастроли проходят в юбилейный для театра год. В декабре Амурский театр кукол отметит 55 лет со дня основания.

11 сентября в Белгород выезжают 12 актеров, 2 инженера, главный режиссер и директор театра. Но еще раньше, 23 августа в путь отправились театральные декорации. Через всю Россию проедет почти тонна груза. Это реквизит к четырем спектаклям, которые увидят маленькие и взрослые зрители Белгорода.

Амурские артисты покажут для них веселую сказку «Зимовье зверей», фольклорно-музыкальное представление с песнями, колядками, загадками «Девочка-Снегурушка», расскажут историю Зайца, Ежика и Медвежонка из спектакля «Раз -ромашка, два - ромашка» и сказку-анекдот про веселого солдата Мартынко из одноименного спектакля.

В это же время, с 14 по 25 сентября, Государственный театр кукол Белгорода также приезжает в Амурскую область по программе «Большие гастроли» с обменным визитом.

14 и 22 сентября зрители увидят народную сказку «Машенька и Медведь». В эти же дни для зрителей постарше покажут постановку о чудесах героизма «История солдата». «История солдата» основана на повести «Крайний случай» Ильи Туричина, посвященной 70-летию битвы на Курской дуге. Жанр постановки определен как фронтовая былина.

Сказка-мюзикл «Иванушкина дудочка», а также спектакль о силе любви и мечты «Слон» по рассказу Куприна в программе - 15 и 21 сентября. Спектакль «Слон» по мотивам рассказа Александра Куприна – это трогательная и лирическая история о силе любви и мечты, о радости, которая так нужна ребенку для счастья. Режиссер спектакля – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» – Петр Васильев. Художник – лауреат Национальной театральной премии «Золотая маска» и высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит» Алевтина Торик.

Завершатся гастроли Белгородского государственного театра кукол 25 сентября.

Билеты на все представления стоят 300 рублей. Кассы работают со среды по воскресенье. В будние дни с 11:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 15:00.

Подробнее о спектаклях - в рубрике «Культпросвет» Натальи Наделяевой.