Благовещенцам предлагают вспомнить, как выглядели пейджеры и первые сотовые телефоны

Фото: управление культуры администрации Благовещенска

В Благовещенске 24 августа в 11:00 пройдет 18-я экскурсия в рамках проекта городского управления культуры «Народный экскурсовод». На этот раз горожан приглашают в музей связи Амурской области.

В музее связи покажут телеграфный аппарат Морзе, старые телефонные коммутаторы с ручным переключением абонентов. А также первые сотовые телефоны и пейджеры. Как отмечает управление культуры администрации Благовещенска, большой интерес всегда вызывает карта амурских линий связи 1948 года, раньше она была секретной и копировать ее строго запрещалось.

Музей связи вошел в благовещенский путеводитель по музейным пространствам. Их перечень продолжает пополняться. Проект «Народный экскурсовод» запустили в День города 2 июня 2019 года, тогда стартовало сразу 10 экскурсий по разным маршрутам.

Запись в музей связи обязательна по телефонам 8-924-679-07-22, 391-277. При себе необходимо иметь паспорт. Адрес: улица Пионерская, 40.