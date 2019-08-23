Фабрику хорошего настроения организовали в белогорском центре «Радуга»

В Белогорском центре содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Радуга» организовали смену «Фабрика хорошего настроения». Ее участниками стали все 33 воспитанника центра, а также 4 детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и 4 ребенка из отделения по подготовке и сопровождению замещающих семей.

Цель такой смены, говорят в центре – создать условия для формирования и развития детей в социальном и творческом плане, а также подготовить воспитанников центра «Радуга» к жизни за пределами социального учреждения. Каждый ребенок мог сделать самостоятельный выбор в определенном виде деятельности, на смене детям помогали в самоопределении и самореализации. А также давали знания, практические умения и прививали бытовые навыки.

Все мероприятия смены «Фабрика хорошего настроения» были направлены не только на раскрытие творческих способностей у детей, но и на улучшение психоэмоционального состояния, мозговой активности, снижение уровня напряженности, улучшение здоровья, говорят в центре «Радуга».

Смену постарались сделать разнообразной. Для детей запланировали игры, конкурсы, встречи с сотрудниками полиции, спортивные и творческие состязания, танцевальные вечеринки, шуточные гадания, психологические тесты. Особенно, рассказывают в «Радуге», малышам запомнилась встреча с кинологом.

«У нас же запрещено на территории находиться животным, а тут вживую получилось с собакой пообщаться, которая еще и помощь людям оказывает – для детей это было событие! И с собакой пообщаться, и с сотрудником – столько было эмоций», – вспоминает и.о. директор белогорского центра «Радуга» Ирина Шишковская.

Сразу после смены «Фабрика хорошего настроения», которая прошла в июне, воспитанники центра продолжили отдыхать в загородных лагерях. Сейчас часть детей уже вернулась в стены ставшего родным центра. На данный момент здесь воспитывается 33 ребенка в возрасте от 6 до 17 лет.

Помимо основного реабилитационного отделения, в «Радуге» работают еще три. Отделение постинтернатого сопровождения, отделение помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и отделение по сопровождению замещающих семей. Также при центре открыта школа приемных родителей. Свои услуги белогорский центр оказывает более чем восьмистам амурчанам – и детям, и взрослым.