Амурские депутаты рассмотрят новый закон об обращении с животными

Фото: Амур.инфо

На заседании Законодательного собрания Амурской области, которое состоится 29 августа, депутаты в первом чтении рассмотрят новый закон об обращении с животными. Пока соответствующий документ обсудили на комитете по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии заксобрания.

Необходимость в разработке и утверждении законопроекта возникла в связи с принятием в декабре 2018 года Федерального закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект, подготовленный к первому чтению, определяет полномочия органов власти Приамурья в сфере обращения с животными. В частности, устанавливается, что на правительство региона будет возложена ответственность за установление порядка организации деятельности приютов для животных и содержания в них, мониторинг численности безнадзорных животных, а также право создания приютов и обеспечение их функционирования на территории Приамурья. Региональный парламент при этом займется формированием законодательной базы в области обращения с животными и контроля за соблюдением соответствующих законов.

«Конечно, документ носит несколько рамочный характер. Ко второму чтению он будет серьезно доработан, и это вопрос не одного месяца. Сегодня комитетом принято решение создать рабочую группу по уточнению положений закона, в нее войдут депутаты, специалисты управления ветеринарии, представители профильных министерств. Необходимо понять, какие затраты из областного бюджета потребуются для реализации закона, особенно в той части, которая касается строительства и содержания приютов для животных», – цитирует сайт амурского заксобрания председателя комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии Ирину Киевскую.

Фото: zsamur.ru

Вступающий в силу 1 января 2020 года федеральный закон устанавливает перечень требований как к вновь организуемым приютам для животных, так и к уже существующим. В их числе наличие вольеров для собак и площадок для их выгула определенной площади и размеров, теплых вентилируемых помещений для кошек, блоков изолятора и карантина, ветеринарного и санитарного блоков, дезинфекционно-моечных помещений и отдельного места для хранения кормов.

«Большинство регионов не готовы выполнить эти требования. В этой связи мы поддерживаем инициативу ряда регионов отложить вступление в силу пункта закона, касающегося организации государственных, муниципальных и частных приютов, до 1 января 2022 года», – сказала Ирина Киевская.

Впервые депутатам предстоит также рассмотреть региональный закон, касающийся гражданской обороны. В нем в соответствии с федеральным законодательством прописаны ответственность, требования и полномочия законодательного собрания, губернатора, правительства и исполнительных органов государственной власти Приамурья в системе мероприятий по защите от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Фото: zsamur.ru

Ко второму чтению доработан законопроект о поощрении охотников за помощь егерям в пересчете или подкормке животных. В документ внесен ряд уточняющих поправок. В частности, по определению количества предоставляемых вне очереди квот на добычу копытных и процедуры их получения. Согласно последней редакции, 10 % разрешений в первоочередном порядке будут распределяться между амурчанами, принимавшими участие в биотехнических мероприятиях, столько же выделяется за учетную деятельность. Причем распространяться они будут только на те общедоступные охотничьи угодья, где и проводились совместные биотехнические учетные работы. Если же за 20 дней до начала срока охоты льготные путевки останутся невостребованными, их перераспределят между желающими, ранее получившими отказ в связи с превышением квот добычи охотничьих ресурсов, в порядке очередности в зависимости от даты и времени регистрации заявлений.

Члены комитета также рекомендовали поддержать подготовленные ко второму чтению законы о господдержке агропромышленного комплекса, расширяющие понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель», и о земельном контроле, полномочия по осуществлению которого с 1 января 2020 года передаются от сельских поселений муниципальным районам.

Всего на заседании комитета было рассмотрено 13 вопросов.