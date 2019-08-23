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сегодня, 14:17 0

По Белогорску пронесли 25-метровый триколор

По Белогорску пронесли 25-метровый триколор

В Белогорске в День Государственного флага состоялось массовое шествие. Представители администрации города, учреждений образования, культуры, спорта, социальной сферы прошли в праздничной колонне с 25-метровым триколором.

Участниками и зрителями акции стали более полутысячи человек. Маршрут шествия начался от краеведческого музея до городского парка. В авангарде проехала колонна легковых автомобилей. Завершилось шествие под песню «Флаг моего государства» в исполнении Артема Лобынцева.

«Я принимаю участие в шествии впервые. Ранее на мероприятиях, посвященных дню государственного флага России, я участвовала в спортивных акциях. И каждый раз гордость берет за Россию, за народ наш, за Белогорск. Настроение поднимается отличное! Приятно смотреть на улыбающихся белогорцев. Нас очень позитивно встречали, приветственно махали руками и присоединялись к шествию. Это здорово», – поделилась участница танцевального коллектива «Максимум» общественной организации Белогорска «Союз пенсионеров» Надежда Котяшова.

22 августа в честь праздника в Белогорске прошла серия мероприятий. Акция «Триколор», тематические занятия в дошкольных образовательных организациях, музейный урок «Флаг державы – символ Славы». 24 августа на стадионе «Амурсельмаш» в рамках чемпионата Амурской области по футболу состоится игра, посвящённая празднованию Дня Государственного флага России. А 25 августа в физкультурно-оздоровительном комплексе пройдет конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья», посвященный государственному празднику.

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#администрация Белогорска #праздники

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