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сегодня, 14:14 0

Женщина поймала рыбу с двумя ртами

Женщина поймала рыбу с двумя ртами
Фото: страница группы «Knotty Boys Fishing» в Facebook

В США супруги рыбачили на озере Шамплейн и обнаружили удивительную находку. Женщина поймала необычную форель с двумя ртами.

Дебби Гедес (Debbie Geddes) рыбачила вместе со своим мужем Адамом (Adam). В какой-то момент она почувствовала, что леска дергается сильнее, чем обычно и решила, что на крючок попалась большая рыба. Женщина вытянула из воды обычную форель.

Рассмотрев рыбу поближе, Дебби заметила, что у нее два рта. Они решили сделать несколько снимков, после чего выпустили рыбу обратно в озеро, сообщает «Лента.ру».

Пара опубликовала фотографии в группе на Facebook. По мнению Адама, мутация могла быть вызвана загрязнением озера Шамплейнкуда стекают сточные воды. Сама же Дебби считает, что второй рот появился у рыбы из-за травмы, которую мог ей нанести другой рыбак. По словам женщины, несмотря на дефект, животное выглядело «здоровым и активным».

В мае 2019 года два американца выловили в реке морскую акулу, вес которой превышал 180 килограммов. Рыболовы сфотографировались с добычей и отпустили ее обратно в реку.

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#животные

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