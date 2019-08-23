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сегодня, 14:14 0

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку «опасное явление»

Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку «опасное явление»
Фото: Вячеслав Реутов

Подъем уровня воды в Амуре около Хабаровска замедлился. За минувшие трое суток он вырос на 7 сантиметров и составляет 607 сантиметров при критической отметке 600. Однако замедление это временное, говорят в Дальневосточном УГМС, и предрекают повышение до 630-680 сантиметров, объясняя, что вода от недавних дождей ещё не дошла до города.

«Паводки сформировали осадки, которые выпали в Забайкалье, на территории Амурской области и в КНР. Вода сейчас движется по малым рекам, в том числе по Уссури и Сунгари, впадающим в Амур. Поэтому и прогноз об уровнях в 630-680 сантиметров у города пока сохраняется. Опасность паводков сохранится вплоть до конца августа», – пояснили в Дальневосточном УГМС.

На 23 августа в Хабаровском крае все еще остаются подтопленными 25 жилых домов, 528 приусадебных и 805 земельных участков, 1 860 дач, а также 36 проездов внутри населенных пунктов и 3 проезда межпоселковых дорог, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Вода нанесла ущерб жителям 61 населенного пункта в Хабаровском, Нанайском, Бикинском, Верхнебуреинском, Тугуро-Чумиканском, Охотском, Вяземском и Амурском районах. Появилась угроза подтоплений и в Комсомольске-на-Амуре, где по новому прогнозу уровень воды может подняться до 750 сантиметров.

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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