Китайским инвесторам представили проект трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ»

«Впервые о трансграничной агломерации с Хэйхэ мы заговорили, презентовав проект на форуме АмурЭкспо весной этого года. Безусловно, это вызвало большой интерес у китайских предпринимателей. Сегодня в столицу Амурской области приехала большая делегация, которая хочет познакомиться с потенциалом нашей территории. Перед нами открываются большие перспективы сотрудничества во многих областях, это и производство, и туризм, и, конечно, торговля, что в конечном счете приведет к повышению качества жизни в Благовещенске», – рассказал Максим Сергеевич.

В конференции с китайской стороны приняли участие более 70 руководителей и представителей крупных предприятий северо-восточных провинций КНР и района Внутренняя Монголия КНР, сферы медицины, фармацевтики, строительства, информационно-технологических, энергетических, биотехнологических и других сфер.

Заместитель председателя революционного комитета Гоминьдана провинции Хэйлунцзян Цзян Ляншэн выразил заинтересованность в сотрудничестве в рамках реализации проекта со стороны предпринимателей северо-восточных провинций КНР.

Организаторами конференции выступили Торгово-промышленная палата Амурской области, администрация города Благовещенска, Агентство по привлечению инвестиций, Центр поддержки экспорта.

В ходе мероприятия были представлены и другие инвестиционные проекты Амурской области.

Позже проект трансграничной агломерации «Благовещенск – Хэйхэ» будет представлен руководству РФ и КНР на Восточном экономической форуме во Владивостоке, который пройдет с 4 по 6 сентября 2019, сообщает пресс-служба мэрии.