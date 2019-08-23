В Циолковском вместо клумбы установили фонтан и зону отдыха

Фото: Правительство Амурской области

В городе Циолковский завершились работы по благоустройству общественной территории в центре города. На месте старой клумбы там появились фонтан и зона отдыха с лавочками, фонарями и урнами. 24 августа благоустроенную территорию торжественно откроют.

Работы, которые в Циолковском выполнила подрядная организация ООО «ДВ Строй», провели в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда». На реализацию проекта потратили более 3,6 миллиона рублей.

На сегодняшний день в регионе в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» национального проекта «Жилье и городская среда» в Благовещенске, Белогорске, Зее, Завитинске, Свободном, Райчихинске, Сковородино, в Тынде, Шимановске, Прогрессе и Тамбовском сельсовете продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных территорий. Они будут завершены до ноября 2019 года. Общая сумма работ составляет более 275 миллионов рублей.