В Приамурье приехал известный видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч

Фото: instagram.com/eric_davidich

Амурскую область посетил известный видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили). Визит состоялся в рамках благотворительного автомобильного пробега Smotra Run 2019. Миссия – помощь детским домам.

На сайте мероприятия отмечается, что оно проходит ежегодно. Первый пробег состоялся в 2010 году. В этом году – проходит с 1 по 28 августа. Участникам на автомобилях марки BMW предстоит преодолеть путь из Москвы во Владивосток, а это 11 тысяч километров.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Согласно «путевому листу», в Амурскую область пробег прибыл из Забайкальского края. В Приамурье участники путешествия посещают Благовещенск. Следующий регион, куда они планируют отправиться, – Хабаровский край.

Фото: instagram.com/eric_davidich

Среди приглашенных гостей мероприятия значится, в частности, актер Гоша Куценко.

Эрик Давидыч, по данным Wikireality.ru, – автор многих видеороликов, в том числе на тему борьбы с угонами и борьбы с коррупцией в ГИБДД. Любитель автомобилей. Снимал популярные видео-тест-драйвы дорогих авто. Владел машинами таких марок, как BMW, Land Rover, Mercedes-Benz.