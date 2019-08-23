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сегодня, 13:32 5

В Приамурье приехал известный видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч

В Приамурье приехал известный видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч
Фото: instagram.com/eric_davidich

Амурскую область посетил известный видеоблогер и стритрейсер Эрик Давидыч (Эрик Китуашвили). Визит состоялся в рамках благотворительного автомобильного пробега Smotra Run 2019. Миссия – помощь детским домам.

На сайте мероприятия отмечается, что оно проходит ежегодно. Первый пробег состоялся в 2010 году. В этом году – проходит с 1 по 28 августа. Участникам на автомобилях марки BMW предстоит преодолеть путь из Москвы во Владивосток, а это 11 тысяч километров.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Согласно «путевому листу», в Амурскую область пробег прибыл из Забайкальского края. В Приамурье участники путешествия посещают Благовещенск. Следующий регион, куда они планируют отправиться, – Хабаровский край.

Фото: instagram.com/eric_davidich

Среди приглашенных гостей мероприятия значится, в частности, актер Гоша Куценко.

Эрик Давидыч, по данным Wikireality.ru, – автор многих видеороликов, в том числе на тему борьбы с угонами и борьбы с коррупцией в ГИБДД. Любитель автомобилей. Снимал популярные видео-тест-драйвы дорогих авто. Владел машинами таких марок, как BMW, Land Rover, Mercedes-Benz.

Просмотров всего: 636

#визиты #транспорт

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Комментарии
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  • Chief

    Chief
    1 час назад

    Пустослов приехал!Вот счастье то

  • B-52

    B-52
    1 час назад

    Парень серьезный. 1500 раз может отжаться

  • дед

    дед
    1 час назад

    Справка infpol.ru

    Эрик Давидович Китуашвили - создатель сайта smotra.ru, стритрейсер и автоблогер. Его YouTube канал насчитывает 3,5 млн подписчиков. В феврале 2016 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (получении страховок по подложным документам), а также клевете на сотрудников МВД. По мнению сторонников Эрика, его преследуют за то, что Давидыч неоднократно раскрывал в своих видеороликах факты дачи-получения взяток сотрудниками полиции. В октябре 2018 года он был приговорен судом первой инстанции к 4 годам и 8 месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили. Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию, в декабре 2018 года принял решение освободить Давидыча из-под стражи, признав, что по ряду эпизодов истекли сроки давности, а по другим он уже отсидел в СИЗО.

  • Myxira

    Myxira
    54 минуты назад

    дед

    Справка infpol.ru

    Эрик Давидович Китуашвили - создатель сайта smotra.ru, стритрейсер и автоблогер. Его YouTube канал насчитывает 3,5 млн подписчиков. В феврале 2016 года был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах (получении страховок по подложным документам), а также клевете на сотрудников МВД. По мнению сторонников Эрика, его преследуют за то, что Давидыч неоднократно раскрывал в своих видеороликах факты дачи-получения взяток сотрудниками полиции. В октябре 2018 года он был приговорен судом первой инстанции к 4 годам и 8 месяцам заключения за мошенничество со страховкой на автомобили. Мосгорсуд, рассмотревший апелляцию, в декабре 2018 года принял решение освободить Давидыча из-под стражи, признав, что по ряду эпизодов истекли сроки давности, а по другим он уже отсидел в СИЗО.



    Пустобол обыкновенный. Хотя нет - мажористый

  • бабаяга

    бабаяга
    3 минуты назад

    я так думаю,это он для контента такой.Потому как на ютубе надо быть именно таким ,чтобы бабло заработать.Ну и там уже и бизнес более крупный.Скорее всего в жизни он совсем дургой

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