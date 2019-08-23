На улицах Благовещенска предложили снизить скорость движения

В Благовещенске обсудили ситуацию с безопасностью на дорогах. Встреча представителей власти и общественности состоялась на площадке «Точка кипения». Проблема дорожно-транспортного травматизма – комплексная, и решить ее, действуя в одном направлении, невозможно.

В Благовещенске, несмотря на то, что администрация города и ГИБДД совместно принимают различные меры для снижения аварийности, участники дорожного движения продолжают получать травмы. Не удается полностью исключить трагические происшествия. Одно из нашумевших – гибель шестилетней девочки под колесами автобуса на перекрестке улиц Красноармейской и Калинина. Как сообщало ИА «Амур.инфо», светофор здесь вскоре переведут в трехфазный режим. Это позволит полностью остановить транспортный поток во всех направлениях, пока через дорогу переходят люди.

На «Точке кипения» озвучили основные условия безопасных дорог. Первое – снижение скорости. Это доказывает не только опыт других стран и российских городов, но и свой, благовещенский опыт. После установки искусственных неровностей, в народе именуемых «лежачими полицейскими», на нерегулируемых перекрестках улиц Пионерская – Пролетарская, Политехническая – Северная заметно уменьшилось количество аварий.

В настоящее время в городе максимально разрешенная скорость движения не должна превышать 60 километров в час. Многие водители уверены, что имеют право превышать этот показатель еще на «нештрафуемые» 20 километров в час. На протяженных участках, таких как Загородная, Мухина – Игнатьевское шоссе, машины разгоняются в среднем до 80 километров в час. Примерно такую же скорость, а то и больше, развивают автомобилисты, спешащие проехать перекресток на зеленый.

Чем выше скорость, тем тяжелее последствия ДТП. По данным статистики выживаемости, вероятность гибели пешехода, сбитого автомобилем, двигавшимся со скоростью 30 километров в час, равна 10 %. Если машина ехала со скоростью 50 километров в час, пешеход погибнет с вероятностью около 80 %. Как только снижается скорость движения, сразу уменьшается дорожно-транспортный травматизм. Поэтому в ближайшее время в Благовещенске на участке улицы Октябрьской между Шевченко и Калинина водители будут обязаны соблюдать ограничение 40 километров в час. В этом районе много жилых домов, и в преддверии Дня знаний это особенно актуально.

При обсуждении вопроса безопасности на дорогах неизбежно поднимается проблема низкого уровня культуры участников дорожного движения. Представитель сферы образования отметила, что в детсадах и школах постоянно проводятся профилактические мероприятия, направленные на пропаганду соблюдения правил дорожного движения. Но уроки учителей и сотрудников ГИБДД перечеркивает пример взрослых, на глазах детей нарушающих ПДД. Отрицательный пример заразителен. Из детей-пешеходов, не понимающих важности безопасного поведения на дороге, вырастают водители, продолжающие считать необязательным соблюдение ПДД. Как результат – агрессивное вождение рано или поздно приводит к авариям.

Бороться с этим, по мнению участников обсуждения на «Точке кипения», необходимо постоянно. Нужна повсеместная пропаганда соблюдения правил, необходима работа с молодежью, направление их в конструктивное русло. Вместо того чтобы с ревом гонять на машинах и мотоциклах по улицам города, любители авто и мототехники могли бы встречаться в автоклубах, получив возможность проверять возможности своих машин в специально отведенных местах – например, на картодроме.

Еще одна проблема благовещенских дорог – таксисты. Причем речь идет не об официальных компаниях, а о так называемых агрегаторах – компаниях, осуществляющих прием и передачу заказов частникам. За их деятельностью никто не несет ответственность. Поэтому случается, что за рулем такси оказывается нетрезвый человек или водитель без документов. Все это не способствует безопасности на дорогах.

Решение этого вопроса лежит в правовом поле. На «Точке кипения» озвучили мнение, что для регулирования сферы транспортных услуг необходимо принимать федеральный закон о такси, который регламентирует все аспекты этой деятельности.

Таким образом, безопасность дорожного движения зависит от всех – водителей, пешеходов, администрации и ГИБДД. На безопасность работают и комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД. Пока в городе 23 стационарных комплекса. В дальнейшем продолжится установка камер, фиксирующих не только превышение скорости, но и такие нарушения, как проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

Вопрос безопасности комплексный и обширный – все сошлись на этом мнении. И работа только в одном направлении ничего не изменит. Грамотно спроектированные дороги, законопослушные водители и пешеходы, достаточное количество светофоров, хорошее освещение – собрать эти факторы вместе, казалось бы, невозможно. Однако опыт зарубежных стран, внедряющих программу Vision Zero («Нулевая аварийность») доказывает, что существует ряд факторов, снижающих процент гибели и травматизма на дорогах.

Прежде всего, это снижение скорости. Мера вызывает неизбежное недовольство водителей, однако ее оправдывает спасение многих жизней. Причем скорость движения снижается не путем ограничений, а с помощью инфраструктуры. Это сужение проезжей части, искусственные неровности, смена покрытия перед пешеходным переходом. Безопасность переходов достигается установкой островков безопасности и удлинением фазы светофора.

Во многих российских городах принимают меры к снижению скорости транспорта. Путь до нулевого показателя аварийности очень долог. А пока на дорогах страны ежегодно гибнут и калечатся десятки тысяч человек.