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23августа
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сегодня, 13:29 0

В Тындинском районе приставы произвели массовые аресты имущества задолжавших банку АТБ

В Тындинском районе приставы произвели массовые аресты имущества задолжавших банку АТБ
Фото: pixabay.com

В Тындинском районе приставы арестовали 10 автомобилей у амурчан, имеющих большие суммы задолженностей по кредитам перед банком АТБ. В дальнейшем, если должники в десятидневный срок не погасят задолженность, имущество пройдёт процедуру оценки и будет передано на торги.

На исполнении в отделе судебных приставов по Тындинскому району амурского управления Федеральной службы судебных приставов находится более 760 исполнительных производств, по которым взыскателем является ПАО Азиатско-Тихоокеанский банк. Сотрудники отдела совместно с представителями взыскателя провели рейд по должникам.

В ходе рейда представители кредитной организации и судебные приставы посетили несколько десятков должников. Судебными приставами проверено имущественное положение задолжавших амурчан. В первую очередь были отработаны исполнительные производства в рамках которых у должников было установлено наличие в собственности транспортных средств.

В рамках рейда приставам удалось установить местонахождение 10 автомобилей и произвести их арест. Все автотранспортные средства были переданы взыскателю на ответственное хранение.

Узнать о своих долгах и оплатить их в режиме онлайн можно на официальном сайте управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в разделе «Банк данных исполнительных производств», а также с помощью мобильного приложения «ФССП России», сообщает пресс-служба управления.

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#закон #финансы

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