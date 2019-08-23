Слабые дожди, грозы: прогноз погоды в Приамурье на 24 августа

Фото: Амур.инфо

24 августа ночью в Амурской области будет переменно облачно, местами слабые дожди, возможна гроза. Ночью и в утренние часы местами туман. Ветер по северу юго-западный, по югу – северо-западный. Его скорость составит 2-7 метров в секунду. Температура – 11...16, местами по северу – 5...10.

Днем переменно облачно, в большинстве районов дожди, слабые дожди, грозы. Ветер по северу юго-западный, по югу – северо-западный, 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут 19...24, местами – около 27 градусов тепла. В Благовещенске ночью преимущественно без осадков, днем временами слабый дождь, возможна гроза. Ветер с северо-запада ночью разгонится до 2-7, днем – до 4-9 метров в секунду. Температура ночью опустится до 13...15, днем поднимется до 21...23, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова