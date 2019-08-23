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сегодня, 12:39 1

Валентина Калита расскажет о туристических возможностях Благовещенска на саммите мэров

Валентина Калита расскажет о туристических возможностях Благовещенска на саммите мэров
Фото: www.admblag.ru

22 августа в Петропавловске-Камчатском началась 27 встреча мэров городов Сибири, Дальнего Востока и западного побережья Японии. В мероприятии принимает участие и глава амурской столицы.

Саммит продлится два дня. В программе запланированы встречи, конференции, семинары, посещение предприятий и туристических объектов Петропавловска-Камчатского.

В рамках деловой программы саммита мэр Благовещенска Валентина Калита приняла участие в пленарном заседании, посетила ТОР. Во второй день, посвящённый развитию туризма, Валентина Калита представит опыт амурской столицы по развитию въездного и выездного туризма и в целом – двустороннего сотрудничества с Японией.

Встреча проходит в преддверии значимого юбилея – в следующем году исполняется 50 лет с момента проведения первой встречи мэров городов России и Японии. Такой формат является важным элементом поддержания взаимопонимания между двумя народами и странами, способствует налаживанию экономических связей между регионами и городами двух стран, сообщает пресс-служба Благовещенской администрации.

В 1970 году российские и японские градоначальники собрались в первый раз в Хабаровске, чтобы наметить перспективы будущего сотрудничества. С тех пор встречи проходят раз в два года по очереди в России и Японии.

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#Дальний Восток #мэрия #туризм

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Комментарии
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  • Дрюмидыч

    Дрюмидыч
    12 минут назад

    у неё люди не могут попасть в детскую поликлинику и потолки в детсадах падают-а она развлекаться поехала

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