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сегодня, 12:26 4

Инспекция ОНФ проверит дороги в Благовещенске

Инспекция ОНФ проверит дороги в Благовещенске
Фото: amur.info

На территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов начинает работу «Дорожная инспекция ОНФ». Так, 26 августа общественники проверят качество дорог во Владивостоке, а завершится серия рейдов 13 сентября в Екатеринбурге. В какой именно день специалисты побывают в Благовещенске, пока неизвестно.

Участники инспекции проверят качество гарантийных дорог, в том числе отремонтированных по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», общее состояние улично-дорожной сети и участки, которые отметили граждане на интерактивном ресурсе ОНФ «Карта убитых дорог», а также очаги аварийности, освещенность переходов и качество дорожной разметки с помощью специального прибора ретрорефлектометра.

«Дорожная инспекция ОНФ» в этом году стартовала в апреле на Юге и Кавказе, в мае прошла в регионах Северо-Запада, в мае-июне дороги обследовали в ЦФО и Поволжье. Проверки прошли в 39 регионах, 40 городах, 5 федеральных округах.

«Всего наши ребята проинспектировали почти 600 участков дорог, более 30 опасных пешеходных переходов. Также по итогам инспекции направлены 39 запросов в администрации городов с просьбой добиться от подрядных организаций устранения обнаруженных дефектов, два запроса пришлось направить в прокуратуру. Всего за этот год ревизоры проведут дорожные рейды в 54 регионах, проверят качество более чем 700 участков дорог», – отметил координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

На сегодняшний день можно выделить следующие города с хорошими дорогами: Ставрополь, Казань, Пермь, Белгород. Худшими дороги оказались в Ярославле, Калуге, Смоленске, Йошкар-Оле, Кирове, Курске. Самые безопасные дороги находятся в Перми, Казани, Белгороде, наименее безопасные – в Симферополе, Йошкар-Оле, Ижевске, Уфе, Оренбурге, Ульяновске, Воронеже, Курске, Кулаге, Рязани. Безусловно, этот список изменится после проведения дорожных рейдов в городах Дальнего Востока, Сибири и Урала.

На интерактивном ресурсе ОНФ «Карта убитых дорог» отмечено порядка 45,7 тысячи участков, а это 38,3 тысячи километров. Граждане отдали более 1,1 миллиона голосов за ремонт дорог. Из них более 7 тысяч отремонтированы капитально, на 4,8 тысячи проведен ямочный ремонт, 1,8 тысячи добавлены в планы ремонта.

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#ЖКХ #транспорт

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Комментарии
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  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    2 часа назад

    Кому-то пора мазать зад вазелином за бардак на ул. Красноармейской между Батарейной и Нагорной.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    Плевать все чиновники хотели на них...

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Аха, добро пожаловать. Дату сообщите, когда встретить

    https://www.instagram.com/ulica.shimanovskogo.blg/

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    ОФН заказная конторка при ЕР нафига они нужны?? они проверяют так как надо правящей партии и там где надо а скорее всего там где уже запланировали делать, ну и получается они пальцем пригрозили и власти приняли меры))))) не помню чтобы заставили реально кого-то по новому перестелить полотно..... круговая порука

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