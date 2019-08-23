Бесплатный пейнтбол и лазертаг, День кошек и «Ночь кино»: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные в областном центре Приамурья пройдет несколько масштабных мероприятий. К примеру, в Городском парке культуры и отдыха с утра и до вечера будут праздновать его 130-летие.

Суббота, 24 августа

Присоединиться к празднованию юбилея Городского парка можно в любое время с 10 утра и до 22 часов вечера. Для гостей будет 24 юбилейные зоны разной направленности. В этот день можно будет бесплатно сыграть в пейнтбол и лазертаг, а также узнать, по каким местам Городского парка прогуливались будущий император Николай II и писатель Антон Павлович Чехов, а вечером прогремит праздничный салют. Полный план мероприятий в парке можно найти по ссылке.

Праздничную программу в честь 130-летия Городского парка подготовили и в парке Первомайском. Она пройдет с 12:00 до 15:00 вместе с розыгрышем призов на сцене парка. Любой желающий сможет исполнить песню, станцевать, прочесть стихи и получить приз от организаторов проекта «Покажи себя».

На аллеях Первомайского парка будут проходить конкурсы и работать игровые площадки. Также благовещенцы смогут принять участие в розыгрыше призов. Для этого нужно купить 4 билета на аттракционы «Юнга», «Паровозик», «Солнышко» и «Колокольчик» в период с 10:00 до 14:45. Победителя назовут в 15:00 на сцене парка. 0+

В 16:00 в парке прозвучат ретро-песни в исполнении городских вокалистов Валентины Абрамовой, Нины Крыловой, Сергея Яковлева, Валентины Щебеньковой, Евгения Коткова. 0+

В 11:00 горожан приглашают в Музей связи Амурской области (Пионерская, 40) где предлагают вспомнить, как выглядели пейджеры и первые сотовые телефоны. Там пройдет 18-я экскурсия в рамках проекта городского управления культуры «Народный экскурсовод». В Музее связи покажут телеграфный аппарат Морзе, старые телефонные коммутаторы с ручным переключением абонентов. А также первые сотовые телефоны и пейджеры. По словам организаторов, большой интерес всегда вызывает карта амурских линий связи 1948 года, так как раньше она была секретной и копировать ее строго запрещалось. 0+ Чтобы попасть в музей, необходимо обязательно записаться по телефонам: 8-924-679-07-22, 391-277. При себе иметь паспорт.

В 13:00 на картодроме на 8 километра Новотроицкого шоссе начнется чемпионат Благовещенска по дрифту. За звание лучших будут бороться порядка 16 спортсменов. Для зрителей и болельщиков вход бесплатный. 6+

В 15:00 и 16:00 в музее самоваров Игоря Павлова (Пионерская, 65) пройдут «Амурские частушечные бои». 6+ Гостям расскажут об истории самоварного дела и о коллекции благовещенца, обещают угощать чаем, медом, блинами и настоящим имбирным сбитнем. А после предложат сразиться в веселых частушечных боях. Ввиду того что помещение небольшое, желающих просят записаться по телефону: 50-13-40.

С 19:30 в сквере АОДНТ можно будет присоединиться к всероссийской акции «Ночь кино». Там подготовят места для зрителей и установят большой экран для демонстрации трех фильмов – победителей интернет-голосования: 20:00 – «Домовой» (2019 год, режиссер Евгений Бедарев, жанр: семейный, фэнтези, комедия, 104 минут, 6+); 21:45 – «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (2018 год, режиссер Илья Куликов, комедия, 94 минут, 16+); 23:15 – «Балканский рубеж» (2019 год, совместное производство России и Сербии; режиссер Андрей Волгин, жанр: боевик, драма, 151 минута, 16+).

Фильмы общим хронометражом 5 часов 5 минут будут демонстрироваться без перерыва. Завершить кинопоказы планируется приблизительно в два часа ночи. В случае неблагоприятной погоды «Ночь кино» пройдет в здании АОДНТ. Вход свободный.

За полчаса до начала показа состоится торжественное открытие акции. Зрители смогут принять участие в розыгрыше пригласительных билетов на мероприятия фестиваля кино и театра «Амурская осень» в Амурскую областную филармонию и областной Дом народного творчества, а театр огня «Одержимые» подготовит файер-шоу.

В 19:00 у ротонды на благовещенской набережной состоится концерт Сергея Яковлева «Россией я любуюсь и горжусь!». Это мероприятие пройдет в рамках празднования Дня Государственного флага. 0+

Воскресенье, 25 августа

В 12:00 в Первомайском парке устроят «Кошачий праздник», приуроченный к Всемирному дню кошек. Благовещенцам презентуют кошек разных пород от ведущих заводчиков и клубов, организуют мастер-классы, выставку котят, проведут викторину на кошачью тематику. В честь хвостатых прозвучат песни и стихи. Для гостей парка проведут веселый квест и дискотеку. Вход на мероприятие свободный. 0+

В 15:00 в библиотеке искусств (Ленина, 72) пройдет познавательный лекторий «Муравьев-Амурский». 23 августа исполнилось 210 лет со дня рождения основателя города Благовещенска, известного российского государственного деятеля, графа Николая Николаевича Муравьева-Амурского. В библиотеках Благовещенска к этому событию организованы тематические книжные выставки. В центре внимания в эти дни окажется уникальная рукопись о жизни и деятельности Николая Николаевича, освоении Приамурья и его заселении казаками была издана по инициативе Амурского казачьего общества и издательства «Царское Слово». 6+

В 15:00 в МБ «Дом семьи» (Пионерская, 157) запланирован интерактивный квест «Собери портфель». Организаторы обещают, что во время квеста гости узнают самые главные секреты портфеля и рюкзака, а также придумают для них необходимую «начинку» в зависимости от использования. 6+

В 18:00 горожан и гостей амурской столицы ждут на набережной реки Амур в районе Триумфальной арки. Там начнется творческий вечер с выступлением вокально-инструментальной группы Maestro, которое продолжится мастер-классом по битбоксу. Программу продолжит уже традиционное танцевальное шоу Jam Session – полная импровизация от танцоров на заданную тему. В течение двух часов можно посмотреть на импровизацию городских танцоров в стиле Hip-hop и Dancehall, а также в других направлениях современной хореографии. 0+ Любой желающий может стать не только зрителем, но и участником. Для этого необходимо предварительно записаться по телефону: 8-924-674-14-22.

Также в 18:00 на набережной Амура запланированы акция «Мой флаг» от муниципальной информационной библиотечной системы, концерт ансамбля «Казачья песня», выставка-ярмарка и выступление творческих молодежных коллективов Благовещенска. 0+

Суббота и воскресенье, 24 и 25 августа

Два дня в Благовещенске будет проходить бесплатный тренинг «Продвижение, запуск и оптимизация общественного питания». Начало занятий в 10:00. Мероприятие пройдет в благовещенской «Точке кипения» (Ленина, 139).