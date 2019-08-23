В Приамурье хотят расширить социальную поддержку населению

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В Благовещенске состоялось заседание комитета по вопросам социальной политики Законодательного собрания Амурской области. На нем депутатами были единогласно поддержаны изменения в законодательстве – три законопроекта.

Первые изменения касаются закона Амурской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Законопроектом предлагается предоставлять меры социальной поддержки без учета критерия нуждаемости – в этом случае еще 500 многодетных семей получат это право.

Кроме того, министр социальной защиты населения региона Наталья Киселёва заявила о необходимости пересмотреть данный закон и с точки зрения прав многодетных семей, где воспитываются дети-инвалиды. Дело в том, что после того, как ребенку исполнится 18 лет, у семьи истекает право на получение мер соцподдержки. Предложение касается продления возрастного порога до 23 лет в отношении детей-инвалидов I и II групп. Данное нововведение может улучшить качество жизни более ста амурских семей, пишет пресс-служба министерства социальной защиты населения Приамурья.

Поправки в закон Амурской области «О почетном знаке "Материнская слава"», которые также обсуждали на профильном комитете, позволят как минимум двум амурским многодетным матерям, имеющим медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» (за достойное воспитание детей), получить почетный знак «Материнская слава» (а вместе с ним и ежемесячную выплату). Сегодня иметь сразу две эти награды не позволяет закон. Поправка исправит ситуацию, профильный комитет одобрил вносимые изменения.

Единогласно был одобрен и проект закона, касающийся приобретения жилья для детей-сирот; изменения предлагается внести в методику формирования объема средств, выделяемых муниципалитетам для приобретения жилья – чтобы бюджетные средства использовались максимально эффективно.

В то же время амурские власти обсуждают дополнительные меры, которые позволят расширить механизм приобретения жилья для данной категории граждан. Поиском решений занимаются и федеральные власти (Амурская область – не единственный регион, где возникают сложности в приобретении квартир для детей-сирот).

В настоящее время в Амурской области более 2,9 тысячи детей-сирот уже достигли своего совершеннолетия, порядка тысячи из них утвердили свое право на квартиру, положенную им от государства, в суде.

Очередное заседание Законодательного собрания Амурской области должно состояться в последние дни августа.