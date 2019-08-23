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23августа
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сегодня, 11:53 3

Жительница Благовещенска опасается, что дети не смогут добраться до школы

Жительница Благовещенска опасается, что дети не смогут добраться до школы

В редакцию Амур.инфо обратилась благовещенка, чей дом находится в районе 5 стройки. По словам Ирины Достоваловой, дорога возле ее дома на улице Молодежной настолько размыта, что дети не смогут самостоятельно добираться до школы в новом учебном году.

«Нам как многодетным выдали участок здесь в 2013 году и всё, работы по отсыпке не проводят, хотя обещали ещё в 2015 году сделать дорогу. Теперь откладывают вроде на 2020 год, но нам-то как жить? Мы в болотниках ходим! Машину бросаем далеко от дома. К нам даже грузовики 4WD не могут проехать. Скоро 1 сентября, детям идти в школу…Как? Ноги вязнут по колено», – рассказывает Ирина Достовалова.

Женщина прислала в редакцию видео размытой и затопленной дороги. На кадрах видно, как сапог Ирины тонет в воде и в грязи. «Ой-ой-ой…как же тут прыгать?...Как на первое сентября ребёнок пойдёт, не знаю!», – комментирует за кадром многодетная мама.

В этом году она отправит в 3 класс 15 школы одну из своих дочерей. По этой дороге девочка должна дойти до остановки, чтобы сесть на автобус. По словам Ирины Достоваловой, до школы дети могли бы добираться ещё одной дорогой, но сосед отсыпал её глиной, в итоге пройти по ней тоже невозможно.

Женщина обратилась за помощью в администрацию Благовещенска. В мэрии, по ее словам, ей предложили дождаться не машину с песко-гравийной смесью, а письменного ответа по почте. Еще до этого жительница 5 стройки обращалась через Инстаграм и к губернатору Приамурья. Василий Орлов амурчанке пока не ответил.

ИА «Амур.инфо» направило запрос в администрацию Благовещенска с просьбой пояснить, когда на улице Молодежной в районе 5 стройки будут проводиться работы по восстановлению дороги.

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#мэрия

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    2 часа назад

    Калитка будет рассказывать про туристическую привлекательность Благовещенска. Пусть про это расскажет

  • lena.ems

    lena.ems
    2 часа назад

    Такая же ситуация с улицами Лесной и Степной.только водоемы намного больше и глубже,самое интересное узнали из ответа на обращение по отводу воды с улиц-"улица Лесная является самовольным объектом строительства"-ага снесите и постройте новую,конечно,самострой.А как выдают участки для многодетных без подъездных путей и коммуникаций-видимо люди с самостроем в голове

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    "Нам как многодетным выдали участок здесь в 2013 году и всё, работы по отсыпке не проводят, хотя обещали ещё в 2015 году сделать дорогу".

    Кошмар! Люди просят хотя бы произвести отсыпку дороги, не до жиру...

    Самое интересное, Пятая стройка приросла домами, но школа отдана под гостиницу для бомжей... На остановку дети добираются по краю обочины, т.к. тротуаров там нет. И все это с лозунгами о заботе о подрастающем поколении, об обеспечении комфортной городской среды. Дикость...

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