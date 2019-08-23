Осужден житель Благовещенска, стрелявший из пневматического пистолета

Благовещенский городской суд 22 августа вынес приговор 20-летнему жителю столицы Амурской области. Его наказали реальным лишением свободы за разбойное нападение.

Установлено, что в ноябре 2018 года молодой человек, встретив на улице незнакомого мужчину, потребовал у него деньги – 150 рублей. В руках у злоумышленника был пневматический пистолет. Поскольку денег у мужчины не оказалось, молодой человек направил пистолет в направлении своей жертвы, стал требовать «ценное имущество». В подтверждение серьезности своих намерений и подавления возможного сопротивления он выстрелил в землю рядом с мужчиной. В ответ на это мужчина передал нападавшему свой мобильный телефон. Угрозы он воспринимал реально, полагая, что пистолет – огнестрельное оружие.

Благовещенец признал вину в совершении преступления, раскаялся. Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, приговорил горожанина к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, пишет прокуратура Амурской области.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу еще не вступил.