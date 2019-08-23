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сегодня, 11:39 4

Осужден житель Благовещенска, стрелявший из пневматического пистолета

Осужден житель Благовещенска, стрелявший из пневматического пистолета
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд 22 августа вынес приговор 20-летнему жителю столицы Амурской области. Его наказали реальным лишением свободы за разбойное нападение.

Установлено, что в ноябре 2018 года молодой человек, встретив на улице незнакомого мужчину, потребовал у него деньги – 150 рублей. В руках у злоумышленника был пневматический пистолет. Поскольку денег у мужчины не оказалось, молодой человек направил пистолет в направлении своей жертвы, стал требовать «ценное имущество». В подтверждение серьезности своих намерений и подавления возможного сопротивления он выстрелил в землю рядом с мужчиной. В ответ на это мужчина передал нападавшему свой мобильный телефон. Угрозы он воспринимал реально, полагая, что пистолет – огнестрельное оружие.

Благовещенец признал вину в совершении преступления, раскаялся. Суд учел смягчающие и отягчающие обстоятельства, приговорил горожанина к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима, пишет прокуратура Амурской области.

Государственное обвинение поддерживала прокуратура Благовещенска. Приговор в законную силу еще не вступил.

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#криминал #происшествия #суды

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    3 часа назад

    Ублюдки, которые ведут подобный образ жизни, посягают на чужие жизни и имущество, если вы это читаете, - сгорите в аду, твари. Убейте самих себя, не мучайте ни других, ни своих матерей. И не вспоминайте потом на суде, что мать одна и ей некому помогать.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Когда с пистолетом (в данном случае с пневматическим) они все - Херои! В одно место вставить ствол, да провернуть пару раз, чтобы запомнил на всю оставшуюся жизнь, что подобным образом, поступать не стОит.

  • Чхишвабрашван

    Чхишвабрашван
    2 часа назад

    АУЕ культура в действии

  • Mainer

    Mainer
    1 час назад

    3 с половиной года за пневнопестик?



    А когда в Чигирях некто Юрий Пикалов с карабином, настоящим, огнестрельным, отнюдь не пневматическим, прилюдно угрожая убийством своей жене и детям, стреляет прямо во дворе дома...



    Что ему за это? Правильно - ничего, полиция всё игнорирует. Полиция ждёт жертв, не скрывает этого. Потенциальный убийца на свободе.

    Всё хорошо.



    А за воздушный пестик, 3.5 года.

    А за настоящий карабин и стрельбу из него в пределах населённого пункта, прямо во дворе - ничего.



    Всё хорошо.

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